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Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ-3

Москва, 11.06.2020

Главное следственное управление (СКР) возбудило против главы Норильска Рината Ахметчина, сообщает РИА «Новости». Уголовное дело возбуждено по статье халатность, поскольку по версии следствия чрезвычайная ситуация с разливом 21 тыс. кубометров дизельного топлива возникла из-за того, что чиновник не выполнял свои должностные обязанности.

Следствием было установлено, что Ахметчин знал о масштабах ЧП, однако, не принял своевременных мер по ликвидации последствий ЧС, не скоординировав должным образом работу управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска. Также градоначальник не наладил работу по взаимодействию органов местного самоуправления и не взял на контроль состояние окружающей среды.

Ранее "Эксперт.Онлайн" сообщал, что общая площадь загрязнения после разлива дизельного топлива в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров.на городской ТЭЦ-3 из-за повреждения резервуара разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Часть сырья после утечки попала в местный ручей и реку Амбарная. Президент РФ Владимир Путин ввел на территории Норильска и на Таймыре ЧС федерального уровня.

Уточняется, что ЧП произошло 29 мая из-за разгерметизации одного из резервуаров ТЭЦ-3, который принадлежит компании «Норильский Никель». К ликвидации последствий аварии привлечены армия и МЧС.

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