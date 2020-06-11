В США опубликован доклад «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», подготовленный членами Республиканского исследовательского комитета, в который входят консервативные члены Республиканской партии в Палате представителей. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на текст документа, его авторы предлагают причислить Россию к спонсорам терроризма и ввести против нее новые жесткие санкции.

«От Ливии до Сирии, Ирана, Украины, Солсбери в Англии, от Средиземного моря до Южно-Китайского моря Россия наносит ущерб американским интересам и подрывает демократический международный порядок», - говорится в этом документе. Это должно стать основной для того, чтобы ввести в отношении РФ «самый жесткий пакет санкций, который когда-либо предлагался Конгрессом».

Так, Россию предлагают считать государством, спонсирующим терроризм, за ее поддержку Корпуса стражей Исламской революции (КСИР Ирана), ливанского движения «Хезболла», радикальной группировки «Талибан» (запрещена в РФ), а также праворадикальной организации «Русское имперское движение». Одновременно предлагается ввести вторичные санкции в отношении компаний, поддерживающих специальные российские нефтяные и газовые проекты, и требовать от Минфина США включить Внешэкономбанк в список SDN. Это так называемый «черный список» лиц и организаций, с которыми американцам запрещено вести бизнес.

Также в документе призывают потребовать от Минфина разработать санкции в отношении Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), которые бы действовали до тех пор, пока оно не отключило бы Россию от своей системы платежей.

С дальним прицелом

В первую очередь, отмечает партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт, представленный доклад республиканцев является не законопроектом, а масштабным документом с представляемой долгосрочной стратегией, по которой предлагается идти внешней политике США в ближайшие годы. Если у республиканской партии, за которой стоит действующий президент такое видение внешнего врага и список противодействий против него, это совсем не означает что конкурирующая партия в лице демократов такого же мнения.

Исторически Россию начиная с 20 века для США от врага не отличали, поэтому на фоне событий последних 6 лет такого рода риторика вполне понятна. Между тем подобные доклады регулярно озвучиваются в конгрессе и реальную угрозу они могут нести только когда становятся законопроектом. По мнению юриста, наиболее вероятный сценарий, что не все перечисленные меры по сдерживанию России в обозначенном докладе могут быть исполнены, наиболее оптимально и характерно для США.

Это выделение некоторых мер, с дальнейшей упаковкой их в отдельные законопроекты, как, например, было с недавно анонсированным проектом норм в отношении «Северного потока 2», который предполагает введение санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. В этом случае в зону риска могут попасть организации, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов. Также предполагается возможность санкций против тех, кто предоставляет услуги для испытаний, инспекций или сертификации для участников строительства трубопровода.

С одной стороны, ратификация таких санкций означает полную нецелесообразность будущего проекта, указывает Павел Иккерт. Но с другой стороны, такие меры могут привести к полному разрыву диалога с одним из ключевых европейских партнеров США – Германией, которая не раз подчеркивала свою исключительную приверженность «Северному потоку 2» и подчеркивала его экономическую оправданность.

Так что, уверен эксперт, какими бы ни были предложения республиканцев, по факту решения принимаются исходя из реальных перспектив. Как бы это странно ни звучало, но в высших эшелонах сласти США на проблемы дипломатии смотрят с более трезвой точки зрения, поэтому на текущий момент мы бы не стали придавать столь серьезное значение представленным мерам борьбы с Россией. Более того в США сейчас вопрос внешней политики отодвинется на второй план и в центре внимания останется стабилизация социального климата в стране на фоне волнений по расовой дискриминации, а также подготовка к выборам в ноябре. Электорат в отличие от конгрессменов консерваторов не видит в России такого врага, и это также надо будет учитывать при разработке предвыборной агитации.

В борьбе за лидерство все средства хороши

Вообще же, продолжает тему ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, пандемия никак не изменила мир. Более того, продемонстрировала, что даже в критическую минуту далеко не все объединились в борьбе с общемировой проблемой. Это было видно хотя бы по риторике Трампа, который хотел воспользоваться предлог пандемии для обнуления части американских государственных долговых бумаг, которыми владеет КНР. Поэтому ожидать, что США не будут вводить новые санкции в отношении России и снимут действующие ограничения, как минимум, наивно. Скорее наоборот.

Ситуация в мировой экономике ухудшилась, продолжает аналитик. В частности, ФРС США опубликовала обновленный макроэкономический прогноз, согласно которому ВВП США сократится в текущем году на 6,5%, а уровень безработицы достигнет 9,3%. Это говорит о том, что восстановление экономики до уровня 2019 года может занять не один год. В этой связи Штаты будут пользоваться всеми методами борьбы для того, чтобы дать конкурентное преимущество своей собственной экономике. В частности, вводить дополнительные санкции, которые бы максимально ограничивали других крупных игроков, в том числе на рынке газа и нефти. И, прежде всего, здесь речь идет о России. Так как Саудовскую Аравию такая участь вряд ли коснется, потому что они проявляют лояльность к Штатам. Аналогичная же борьба продолжится и против Китая, только на других направлениях.

В этой связи вероятность получить очередную порцию санкций со стороны США в 2020 году высока, полагает Иван Капустянский. Однако, вопрос каких, остаётся открытым. Будут они номинальные, то есть санкции против отдельных чиновников или же более масштабные, которые коснутся конкретной области экономики России. В частности, это будет зависеть от лоббирования интересов России внутри Штатов.

Ощутимые последствия

Санкции могу оказаться достаточно жесткими, если они коснутся нефтегазового сектора экономики России. Однако, говорит эксперт, даже в этом случае, не будут «смертельными». Российские компании смогут приобретать оборудование, и сервисы, но не напрямую. Это может удорожить стоимость проектов, но «не убить» их. Что касается отключения от SWIFT, эти санкции тоже не станут сокрушительными. Как минимум, Иран «живет» с ними уже долгое время. Плюс у России будет возможность подключить своих основных торговых партнеров к собственному аналогу SWIFT. В моменте подобные санкции, безусловно, ударят по банковской системе, по национальной валюте, по экономике России. Но со временем экономика адаптируется, как это произошло после 2014 года.

А вот если рассматривать влияние санкций на национальную валюту, то в случае ввода действительно жестких санкций, рубль может отреагировать серьезным падением по отношению к доллару, ожидает Иван Капустянский. Уровни могут быть любыми – 100, 110 и выше. Они будут зависеть от того, насколько быстро ЦБ РФ будет предпринимать меры, чтобы сдержать обвал. Правда, в конечном итоге ситуация снова стабилизируется, рубль укрепится, но об уровнях валюты 60-70 рублей за доллар придется забыть, наступит новая реальность для рубля. И при таком сценарии стране придется пережить очередную волну девальвации и очередное падение благосостояния граждан.