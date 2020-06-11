Сбербанк намерен купить самую дорогую компанию Рунета

Сбербанк намерен выкупить доли фондов Baring Vostok и RTP Global миллиардера Леонида Богуславского в городском справочнике 2ГИС. Стоимость покупки оценивается в 14,3 млрд рублей. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2020 года.

В сделке запланировано участие совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group ООО «О2О Холдинг». После покупки Сбербанк будет владеть 72%, доля О2О составит 3%, а основатели и менеджмент компании сохранят за собой 25%. Ожидается, что инвестиционные фонды RTP Global Леонида Богуславского и Baring Vostok полностью выйдут из капитала 2ГИС.

Сбербанк намерен совместно с 2ГИС совместное развитие технологической платформы и продукты компании, говорится в совместном сообщении компаний.

Уточняется, что платформа сможет оказывать клиентам банка получать информацию о расположении объекта, а также выбирать самый удобный способ перемещения с помощью общественного, личного и прокатного транспорта, который при помощи сервиса можно заказать и оплатить. 2ГИС рассчитывает стать маркетплейсом, как для крупных компаний, так и для небольших предприятий «недостаточно представленных в онлайн-пространстве».

Уточняется, что компания намерена развивать «удобные инструменты для разработчиков, желающих создавать лучший опыт локального поиска, картографии и навигации в цифровых продуктах».