Собянин рассказал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавируса может начаться уже в декабре текущего года, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24». Он уточнил, что клинические испытания на сегодня проходят минимум три вакцины, первая из которых может появиться уже в августе, сентябре или октябре. После всех испытаний главным является наладить массовое производство, в этой связи о начале массовой вакцинации можно говорить только ближе к зиме, в декабре.

«Но надеюсь, что это будет раньше», - сообщил московский градоначальник. Он уточнил, что в настоящее время проходят регистрацию новые препараты для терапии больных тяжелой формой коронавирусной инфекции. Все новые препараты «буквально с фабричной проходной попадают в больничную сеть города Москвы», добавил чиновник. Он также уточнил, что новые лекарства доступны, как для госпиталей, так и для амбулаторного лечения.

По сообщению оперштаба, число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 8 779 человек в 84 регионах. Таким образом, нарастающим итогом в России зафиксировано 502 436 заболевших новой инфекцией.

Число безвозвратных потерь за последние 24 часа составило 174 человека. Общее число жертв COVID-19 достигло 6 532. Поправились и выписаны из российских больниц за весь период 261 150 пациентов. В Москве за последние сутки зарегистрированы 1 436 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 201 221. В общей сложности число активных случаев в стране составляет 234 754.