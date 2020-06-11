Бизнес вырабатывает антитела к коронакризису

Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), количество вновь созданных коммерческих организаций, внесенных в государственный реестр, в мае 2020 года составило 10,7 тыс. Это на 15% больше, чем в апреле (9,4 тыс.), и в 1,9 раза меньше, чем в мае 2019 года (20,5 тыс.). В отчетный период были вновь зарегистрированы 26,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Это на 34% больше, чем в апреле (19,7 тыс.), и в 2,4 раза меньше по сравнению с апрелем 2019 года (64,2 тыс.).

По итогам января-мая 2020 года количество вновь созданных компаний составило 82,2 тыс., что на 34% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (124,9 тыс.). Количество вновь зарегистрированных за этот период ИП уменьшилось по сравнению с показателем января-мая 2019 года на 36%, до 229,5 тыс. с 356,5 тыс.

Согласно данным ФНС, на 1 июня 2020 года в едином госреестре содержалась информация о 3,029 млн действующих коммерческих компаний, их количество снизилось на 2,2% с 3,098 млн на начало года. По результатам января-мая 2020 года прекратили деятельность из-за ликвидации 21,6 тыс. компаний, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (27,5 тыс.).

Количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с ликвидацией, в мае 2020 года снизилось по сравнению с апрелем на 12% - до 3,1 тыс. с 3,5 тыс. после снижения в апреле на 40%. Майский показатель по сравнению с показателем мая 2019 года меньше в 1,8 раза – в мае прошлого года были ликвидированы 5,5 тыс. компаний. Количество ИП, которые приняли решение о прекращении деятельности, в мае было большим, чем в апреле, на 3% (34,4 тыс. против 35,4 тыс.) и на 28% меньшим по сравнению с маем 2019 года (49,2 тыс.).

Все дело в статистике

То, что в мае было открыто на 15% больше коммерческих предприятий, чем в апреле, объясняется режимом самоизоляции, констатирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В апреле граждане и госструктуры находились, по сути, в режиме карантина, а в мае часть отделений ФНС уже было открыто, почему и получился прирост заявлений на регистрацию организаций.

Тенденция сокращения ИП особенно ярко проявилась в феврале и марте 2020 года, когда было закрыто на 70% больше коммерческих предприятий, чем год назад, обращает внимание эксперт. С одной стороны, это чисто технические данные: в марте Росреестр чистит статистику от фирм-однодневок, которые были обнаружены по итогам 2019 года. Такое падение количества юридических лиц отмечается именно в марте ежегодно. С другой стороны, действительно количество предприятий малого и среднего бизнеса в стране сокращается в течение последних двух лет. Пандемия лишь ускорила этот процесс – с рынка уходят организации, которые не смогли пережить очень сложные три месяца (март-май текущего года).

По разным прогнозам, в наиболее пострадавших от эпидемии отраслях сокращение юрлиц может продолжиться. Это коснется туриндустрии, сектора услуг (фитнес, парикмахерские, салоны красоты), общепита, а также не продуктового ритейла. Здесь скажется то, что не все небольшие организации имели финансовую подушку, чтобы продолжить нести затраты в ситуации, когда не было прибыли. Однако меры поддержки экономики, реализуемые правительством РФ, сдержат этот процесс, уверен Артем Деев, и позволят большинству предприятий выжить и восстановить экономическую деятельность. Сейчас многие организации смогли получить беспроцентные ссуды на выплату зарплат сотрудникам в размере МРОТ, имеют возможность отсрочки по налоговым платежам и т.д.

Бизнес уходит в тень

Трактовать статистику числа открытых и закрытых юрлиц всегда сложно, так как эти простые действия часто являются лишь отсветом сложных финансовых схем, таких, как реорганизация компаний, их дробление, смена организационно-правовой формы с целью оптимизации финансовых потоков, и так далее, отмечает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. По его мнению, число предпринимателей в стране последние 10 лет более-менее стабильно, и даже если коронакризис обанкротил многих из них, все равно через 2-3 года они вернутся в свою или альтернативную нишу, потому что такова природа предпринимательства.

Как считает эксперт, летом вырастет число людей, ведущих некую предпринимательскую деятельность без образования юрлица и даже без оформления ИП или самозанятости: будет расти доля серой экономики, как всегда в период, когда у большинства не получается извлекать прибыль из рынка. Из статистики видно осторожность, с которой создаются новые юрлица: их количество в мае этого года в 2 раза меньше, чем в мае 2019 года.

Отложенный эффект

«Хотелось бы порассуждать и о том, что закрытые и уже никогда не открывающиеся вновь бизнесы не попадают в такую статистику, они как бы невидимы, но на самом деле они — это часть нашего общего уровня жизни, который утерян. Это кафе, парикмахерские, небольшие магазины

"у дома", это маленькие автосервисы, управляемые энтузиастами, в отдельных случаях это могут быть частные стоматологические кабинеты, которые не справились с выплатой аренды в период карантина и мы больше не сможем воспользоваться их услугами, и даже не узнаем об этом», – говорит эксперт.

Кроме того, добавляет Алим Бишенов, одновременно со снижением числа вновь зарегистрированных юрлиц идет процесс ухудшения качества задолженности тех, кто остался на рынке, что приведет к нарастающему к осени числу банкротств и перегрузке судебной системы этими банкротными делами. Ведь судопроизводство невозможно поставить «на паузу», дела копятся и должны быть рассмотрены.