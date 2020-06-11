В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран будут пускать в ЕС в первую очередь

Как заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции, Еврокомиссия выдала рекомендации пускать в ЕС после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением COVID-19 аналогична или лучше, чем в Евросоюзе.

«Это будет касаться всех третьих стран, у которых аналогичная или более хорошая ситуация со здравоохранением», - сообщила Йоханссон. Накануне ЕК выдала рекомендации 10 июня государствам, входящим в ЕС и Шенгенскую зону снять внутренний пограничный контроль к 15 июня. Ограничения на несущественные поездки в ЕС продлеваются до 30 июня 2020 года.

Кроме того, еврокомиссар предложила договориться о конкретном списке стран, для граждан которых будут сняты ограничения на въезд в ЕС с 1 июля. Она рекомендовала периодически данный список пересматривать, а также снимать ограничения, исходя из набора объективных критериев, включая ситуацию в области здравоохранения. Ранее об открытии внутреннего туризма объявило большинство стран ЕС.

Большинство стран ЕС объявили об открытии внутренних границ. ЕК также рекомендует отменить ограничения на въезд в ЕС, начиная с 1 июля, для Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, учитывая, что их эпидемиологическая ситуация аналогична или лучше, чем в ЕС.