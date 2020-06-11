В Кремле оценили намерения США ввести против РФ новые жёсткие санкции

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – прокомментировал намерения США ввести новые жёсткие антироссийские санкции. По его словам, в Кремле очень сожалеют, что для американских политиков на время избирательной кампании Россия и отношения с ней становятся сакральной жертвой, передаёт РИА Новости.

«Уже не в первый раз в ходе избирательной кампании для США наша страна и двусторонние российско-американские отношения становятся некой сакральной жертвой, которую необходимо принести», – подчеркнул Песков.

При этом он пояснил, что это делается для того, чтобы определённые политические силы в США смогли добиться какого-то успеха в электоральных делах.

«Мы очень сожалеем, что такое происходит», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что накануне в США был опубликован доклад «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», подготовленный членами Республиканского исследовательского комитета, в который входят консервативные члены Республиканской партии в Палате представителей. Его авторы предлагают причислить РФ к спонсорам терроризма и ввести против нее новые жёсткие санкции.