В Кремле рассказали, когда Путин возобновит очные встречи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда глава государства Владимир Путин возобновит очные встречи.

По словам представителя Кремля, это произойдёт в обозримом будущем. При этом Песков отметил, что не исключено, что частично общение российского лидера в режиме видеоконференций сохранится, передаёт агентство «Интерфакс».

«Естественно, возобновление обычного режима работы Путина не за горами, – подчеркнул он. – Но вполне возможно, что какие-то элементы режима удалённого общения с точки зрения экономии времени и быстроты организации таких встреч, могут частично быть использованы и в дальнейшем».

Пресс-секретарь Путина пояснил, что удалённый формат проведения встреч помогает в оптимизации процесса работы, но это, конечно же, не может полноценно заменить обычный режим работы.

«Но пока конкретной даты возвращения президента к очным встречам – нет. В любом случае, это будет решать сам глава государства», – резюмировал Песков.