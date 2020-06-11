В Минздраве призвали россиян соблюдать масочный режим в выходные дни

В Минздраве призывали всех россиян носить маски в выходные дни и не пренебрегать правилами профилактики.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, масочный режим в стране пока никто не отменял. Поэтому, несмотря на то, что в ряде регионов России режим самоизоляции уже не действует, необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

«В этой связи Минздрав России призывает не пренебрегать правилами индивидуальной безопасности, в том числе и в выходные дни», – говорится в заявлении ведомства.

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 10 июня

За время эпидемии в России от коронавируса умерло 6 532 (+174 за сутки), выздоровело – 261 150 783 (+8 367).

В России за истекшие сутки выявлено 8 779 новых больных коронавирусом. Таким образом, нарастающим итогом в России зафиксировано 502 436 заболевших новой инфекцией.

Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где выявили 1 436 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье, где зафиксировано 724 новых случаев инфицирования. Далее следуют и Свердловская область (+312), Санкт-Петербург (+303), Нижегородская область (+303).

Свежие данные статистики коронавируса в мире опубликована на этом сайте