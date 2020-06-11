В Подмосковье начали сборку первого опытного образца пассажирского Ил-114-300

Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в Ростех, приступила к стыковке первых отсеков фюзеляжа опытного самолета Ил-114-300.

По данным пресс-службы госкорпорации, лайнер создаётся по серийным технологиям. Все работы проходят в филиале АО «РСК «МиГ», расположенном в Подмосковье на территории Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина.

Уже известно, что следующим этапом сборки станет стыковка консолей крыла и навеска хвостового оперения. Начало работ на этом этапе начнётся в III квартале этого года. На финальным этапе произойдёт передача нового самолёта на лётно-испытательный комплекс для проведения цикла заводских и сертификационных испытаний.

Наша справка о самолете Ил-114-300

Самолёт Ил-114-300, который создаётся создается в кооперации предприятий ОАК (АО «Авиастар-СП», ПАО «ВАСО», НАЗ «Сокол», ЛАЗ им. П.А. Воронина), предназначен для местных воздушных линий, который заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. Его разработчиком является Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина.

Уникальность нового пассажирского самолёта заключается в том, что он способен использовать короткие взлётно-посадочные полосы, а также полосы с грунтовым покрытием и даже арктические ледовые полосы. Вместимость воздушного судна составляет до 68 пассажиров, дальность полёта – до 1,5 тыс. км. Серийные поставки лайнера должны начаться уже в 2023 году.