В России анализ на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации

В России прохождение теста на коронавирус COVID-19 при плановой госпитализации стало обязательным. По данным пресс-службы Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), согласно приказу Минздрава, всем пациентам на догоспитальном этапе, не ранее чем за неделю до поступления в стационар, должно быть проведено лабораторное исследования биоматериала на наличие COVID-19.

При этом подчёркивается, что анализ проводится методом ПЦР строго за счёт средств ОМС. Поэтому, если пациентов при плановой госпитализации попросят сдать тест на коронавирус за свой счёт, это будет неправомерным, передаёт ТАСС.

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 10 июня

В России за истекшие сутки выявлено 8 779 новых больных коронавирусом. Таким образом, нарастающим итогом в России зафиксировано 502 436 заболевших новой инфекцией.

Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где выявили 1 436 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье, где зафиксировано 724 новых случаев инфицирования. Далее следуют и Свердловская область (+312), Санкт-Петербург (+303), Нижегородская область (+303).

За время эпидемии в России от коронавируса умерло 6 532 (+174 за сутки), выздоровело – 261 150 783 (+8 367).

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