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Как выбрать оптимальный шкаф

Москва, 12.06.2020
При выборе шкафа нужно учитывать множество нюансов. Ряд важнейших критериев, которыми следует руководствоваться при решении этой задачи, описан ниже.
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Материал изготовления шкафа

Самый распространенный материал, используемый для изготовления шкафов, – ДСП. По содержанию вредных веществ ДСП подразделяют на три класса: Е0, Е1, Е2. Предпочтение надо отдавать изделиям из ДСП класса Е0. От приобретения мебели с сильным запахом следует отказаться. Распространение вредных веществ предотвращает кромка, которая должна прикрывать все торцы ДСП. Кромка может быть сделана из ПВХ или меламина. Первый вариант предпочтительнее. Чем толще кромка, тем сильнее она бросается в глаза, так что важно сделать правильный выбор между ее эстетическими и практическими свойствами. Выбрать подходящую модель для гардеробной можно например на сайте www.ronikon.ru.

Внутреннее наполнение

Хотя прочность и внешняя привлекательность шкафа имеют большое значение, все же главная функция шкафа заключается в хранении одежды. Для внутреннего наполнения этой мебели используются перегородки и полки из ДСП или держатели, штанги и корзины из металла. Полки различаются по толщине и методу крепления. Чем толще полка, тем она прочнее. Но от этой прочности мало пользы, если полкодержатели не обладают достаточной надежностью. Во многих современных шкафах имеется светодиодная подсветка, облегчающая поиск нужных вещей. Светодиодные светильники могут быть накладными или врезными. Они должны быть качественно установлены и безотказно включаться и выключаться.

Размеры шкафа

При выборе габаритов шкафа нужно исходить из его планируемого местоположения в доме. Глубина всех шкафов составляет примерно шестьдесят сантиметров, тогда как высота варьируется от двух метров десяти сантиметров до двух метров сорока сантиметров. На шкафах небольшой высоты зачастую размещают антресоль для увеличения пространства хранения вещей. Ширина шкафов колеблется в большом диапазоне, так что для любого помещения можно подобрать наиболее подходящий вариант. Хорошие изготовители предлагают модули разной ширины.

Функциональность

Если в прежние времена шкафы были рассчитаны только на хранение одежды, то сейчас производители выпускают модули с дополнительными функциями. В комнате, где мало места, удачным решением станет установка шкафа, который совмещен с прикроватной тумбой. В приставной этажерке можно хранить различные мелочи. По краям шкафной группы со строгими линиями можно разместить радиусные элементы, которые их визуально смягчают.

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