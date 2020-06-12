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Курс доллара пошел на резкий разворот

Москва, 12.06.2020
  • Курс доллара пошел на резкий разворот

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара вечером в четверг перед длинными выходными ускорил рост к рублю на фоне обвала рынка нефти более чем на 7% и снижения аппетита к риску на мировых площадках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.22 мск четверга рос на 1,56 рубля, до 70,06 рубля (максимум с 29 мая), курс евро — на 1,37 рубля, до 79,30 рубля.

На внешний негативный фон наложилось желание локальных спекулянтов закрыть длинные рублевые позиции перед Днем России и длинным уикэндом, отмечает Рейтер.

При этом августовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 7,5% — до 38,59 доллара за баррель.

Против играют как опасения за спрос в связи со слабыми прогнозами ФРС, так и неожиданный рост запасов в США до рекордного уровня 538,1 миллиона баррелей (без учета стратегических запасов) за счет закачки в хранилища больших объемов нефти, купленной на пике падения цен в марте-апреле.

На форексе среди сырьевых и развивающихся валют к вечеру четверга преобладает жесткая нисходящая динамика, у некоторых снижение сильнее, чем у рубля.

Федрезерв накануне вечером расстроил рынки, по итогам заседания дав прогноз, что американский ВВП сократится в текущем году на 6,5%, а безработица на конец года составит 9,3%.

Это разбило ожидания быстрого восстановления мировой экономики и вынудило инвесторов перекладываться в безопасные активы, из-за чего дорожают доллар США, японская иена, швейцарский франк. 

Вечером рубль лишился поддержки продаж валюты Центробанком в рамках бюджетного правила, сейчас примерно на 10,2 миллиарда рублей в день.

По мнеию Андрея Кочеткова из "Открытия брокер", следует ожидать коррекцию курса рубля.

"В долгосрочном плане доллар почти обречён на переоценку, если учитывать масштабные количественные стимулы. Однако в краткосрочном периоде рынок может провести коррекцию бурного оптимизма, случившегося в мае-июне. Плюс у рубля заметно снизились ожидания агрессивного снижения ставки ЦБ РФ. Это не отменяет её стремление к 4,50%, но для этого может потребоваться более длительный период. Соответственно, на ближайшее время вероятность консолидации, или небольшой коррекции, в рубле будет преобладать", - отмечает аналитик.

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