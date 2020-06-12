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Особенности экспорта в Молдову

Москва, 12.06.2020
Многим российским предприятиям нередко приходится вывозить различные товары в Республику Молдова. Всем хорошо известно, что любая экспортная сделка имеет большое количество особенностей и связана с преодолением всевозможных препятствий.
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Из-за этих проблем немало российских производителей, успешно занимающихся выпуском и реализацией своей продукции внутри страны, лишены возможности удовлетворять запросы, поступающие из Молдовы.

При осуществлении экспортных поставок в Молдову https://www.russianca.ru/eksport-v-moldovu-iz-rossii/ необходимо принимать во внимание следующие особенности:

  • оформление международного контракта с молдавским покупателем;
  • расчет стоимости доставки товара до покупателя в соответствии с выбранным маршрутом;
  • подбор надежной транспортной компании;
  • определение кода ТН ВЭД всех товарных позиций;
  • расчет импортных и экспортных государственных пошлин;
  • оформление на таможне;
  • сбор требуемых паспортов и сертификатов на вывозимый за рубеж товар, включая сертификат его происхождения Общей формы;
  • расчет с молдавским покупателем, производимый в иностранной валюте;
  • отчетность, предоставляемая таможенникам;
  • отчетность, предоставляемая налоговикам;
  • отчетность, предоставляемая органам валютного контроля.

Из приведенного перечня видно, что внешнеэкономическая сделка представляет собой весьма трудоемкое и непростое дело. Для осуществления экспортной сделки с молдавским покупателем необходимо оформить достаточно внушительный пакет документов. Успешно справиться с выполнением этой работы в положенные сроки под силу далеко не всякому предприятию. Чтобы избежать необходимости самостоятельно вникать в суть этих проблем и разбираться во всех нюансах, можно воспользоваться услугами компании, которая специализируется на юридическом сопровождении экспортных поставок различных товаров в Молдову. Ее специалисты окажут необходимую помощь по всем возникшим проблемам. Они оперативно подсчитают стоимость доставки груза подходящими видами транспорта до нужного молдавского города, а также посодействуют в выборе наиболее надежной транспортной фирмы для осуществления перевозки.

Правильный выбор делового партнера по экспортным сделкам с молдавскими покупателями позволяет рассчитывать на ответственный подход его логистов в области перевозки грузов. Помимо минимизации сроков выполнения этой работы выбор надежного партнера обеспечивает максимальные экономические выгоды.

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