Вход/Регистрация Подписка

Особенности выбора манекенов для магазина

Москва, 12.06.2020
В настоящее время без манекенов не может обойтись ни один магазин одежды. Значение витринных кукол столь велико, что ведущие торговые дома выпускают специальные манекены под свой ассортимент.
#PressRelease

Количество функций, выполняемых этими изделиями, существенно выросло: теперь они используются не только для показа одежды, но и для отражения имиджа бренда, превращаются в "лицо" торгового дома. Появляются витринные куклы, сделанные по специальным эскизам. Вдобавок эти изделия изрядно "потолстели", они все чаще отклоняются от стандартных параметров 90х60х90 см, обретая формы, которые присущи звездам шоу-бизнеса. Если вам необходимо купить манекены, то такой прием позволяет заметно увеличить объем продаж одежды. В европейских государствах манекены имеют крупные формы, характерные для простых людей средней комплекции и больше.

Срок службы манекенов непродолжителен – они быстро устаревают и физически, и морально. Обычно витринные куклы меняют примерно раз в полтора года. Их обновление для магазинов является столь же естественным, сколь и обновление коллекций одежды. Залог успеха в этом бизнесе – не отставать от трендов в моде.

Стоимость манекенов довольно высока. Они должны быть стильными, долговечными и иметь высокое качество. Чтобы не допустить ошибки при выборе данных изделий, необходимо выполнять следующие рекомендации:

  • Пропорции манекена нужно замерить с максимальной точностью – они в обязательном порядке должны отвечать размерам предлагаемого покупателям ассортимента одежды.
  • Цвет куклы подбирается с учетом освещенности торгового зала.
  • Важным критерии витринных кукол является периодичность обновления коллекций – чем чаще их переодевают, тем выше риск причинении вреда механизмам фиксации рук и ног.
  • Для обуви с высоким каблуком надо выбирать манекен с высоким подъемом ноги, причем обувь должна на один размер превышать размер ноги куклы.
  • Появление сколов и царапин в процессе использования манекенов неизбежно, по этой причине надо проследить за наличием специальной краски для их косметического ремонта в комплекте.
  • Внешний вид манекена должен отвечать запросам целевой аудитории магазина.
  • Важной характеристикой витринной куклы является способ ее фиксации. Традиционное решение данной проблемы – опора в стопу или подставка из металла. Широкую популярность завоевала стеклянная база, придающая манекену самостоятельность и создающая видимость естественности.
«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Илон Маск удачно прикрылся космическим интернетом
    Интенсивное развертывание на низкой околоземной орбите спутников системы Starlink связано не столько с желанием обеспечить инфраструктуру для развития цифровой экономики и беспилотного автотранспорта, сколько со стремлением DARPA усилить космический эшелон системы ПРО, обеспечив контроль за российскими и китайскими межконтинентальными баллистическими ракетами
  2. Не надо было заглядывать в американские нефтехранилища
    Заполняемость нефтехранилищ США ожидающих роста цен на нефть способна по меньшей мере насторожить. Редко публикуемый показатель общих запасов нефти в США достиг рекордного значения, и это еще без учета запасов в стратегическом резерве (SPR)
  3. Кто заплатит за аварию в Норильске?
    Имея потенциальный убыток от ликвидации аварии в 10 млрд руб., «Норникель» решил заморозить выплаты акционерам на 250 млрд. С этим не согласны другие акционеры компании, считающие, что ответственность за ситуацию лежит на менеджменте
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама