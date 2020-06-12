Особенности выбора манекенов для магазина

Количество функций, выполняемых этими изделиями, существенно выросло: теперь они используются не только для показа одежды, но и для отражения имиджа бренда, превращаются в "лицо" торгового дома. Появляются витринные куклы, сделанные по специальным эскизам. Вдобавок эти изделия изрядно "потолстели", они все чаще отклоняются от стандартных параметров 90х60х90 см, обретая формы, которые присущи звездам шоу-бизнеса. Если вам необходимо купить манекены, то такой прием позволяет заметно увеличить объем продаж одежды. В европейских государствах манекены имеют крупные формы, характерные для простых людей средней комплекции и больше.

Срок службы манекенов непродолжителен – они быстро устаревают и физически, и морально. Обычно витринные куклы меняют примерно раз в полтора года. Их обновление для магазинов является столь же естественным, сколь и обновление коллекций одежды. Залог успеха в этом бизнесе – не отставать от трендов в моде.

Стоимость манекенов довольно высока. Они должны быть стильными, долговечными и иметь высокое качество. Чтобы не допустить ошибки при выборе данных изделий, необходимо выполнять следующие рекомендации: