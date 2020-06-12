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Печь на отработанном масле: особенности эксплуатации

Москва, 12.06.2020
Среди различных разновидностей климатического оборудования, используемых в гаражах и автомастерских, одной из самых популярных является печь, работающая на отработанном масле.
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Стоимость этого агрегата невысока, а отработанное масло является наиболее дешевым типом топлива. К тому же в гараже или автосервисе его всегда можно найти в достаточном количестве.

Основные достоинства печей, работающих на отработанном масле

Принцип функционирования печей на отработанном масле весьма прост. Они обладают большой надежностью, высокой эффективностью и могут работать даже при сильных морозах. Благодаря простоте конструкции данной обогревательной техники вероятность ее выхода из строя минимальна. По этой причине одним из главных достоинств такой печи является долговечность.

Комфортность использования данного агрегата обеспечивается благодаря тому, что копоть и гарь в помещение при его функционировании не проникают. Печь на отработанном масле имеет другое немаловажное преимущество перед газовой печью, которое заключается в высоком уровне пожарной безопасности. Оно обусловлено негорючестью отработанного масла – горят лишь его пары. Причем пламя поддерживается только внутри печи и не вырывается за ее пределы.

Соблюдение мер безопасности

Несмотря на высокий уровень пожарной безопасности печи на отработанном масле, при ее эксплуатации необходимо строго соблюдать определенные правила. Дымоход следует регулярно очищать от копоти и гари. Лучше всего установить разборный дымоход, поскольку уход за ним выполняется легче всего.

Помимо этого, важно правильно установить данное обогревательное оборудование. Хотя оно отличается мобильностью и может быть размещено в любом месте, имеются существенные ограничения. Печь ни в коем случае не следует располагать около легковозгораемых предметов. Оптимальный вариант – разместить печь на свободном месте в некотором удалении от любых объектов (полок, мебели, занавесок и т. п.). Также не следует устанавливать печь в сильно продуваемых местах.

При эксплуатации печи, работающей на отработанном масле, нельзя оставлять ее без присмотра, а также поручать контроль детям и лицам, которые не знают правил использования такой техники. Неукоснительное выполнение требований, содержащихся в инструкции, позволяет безопасно применять данное обогревательное оборудование, пользуясь всеми указанными выше преимуществами.

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