Вход/Регистрация Подписка

За сутки число заразившихся в России возросло на 8 987

Москва, 12.06.2020

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 987, общее количество заразившихся достигло 511 423. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Согласно данным, суточный рост составил 1,8%, как и днем ранее. Новые 1 714 заразившихся выявлены в Москве, 730 - в Московской области, 320 - в Свердловской области, 274 - в Санкт-Петербурге, 227 - в Воронежской области. Всего в настоящее время в России находятся на лечении 235 338 заразившихся коронавирусом.

Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 183 и составляет 6 715. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России. В частности, за сутки умерли 49 пациентов в Москве, 41 - в Санкт-Петербурге, 22 - в Московской области, 7 - в Нижегородской области, 6 - в Пермском крае, по 5 - в Ростовской области и Красноярском крае.

Число вылечившихся за сутки пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 220, общее число выздоровевших достигло 269 370 человек. Согласно данным штаба, число выздоровевших составило около 53% от общего количества заразившихся в РФ. За сутки выписаны 2 255 пациентов в Москве, 768 - в Московской области, 412 - в Санкт-Петербурге, 361 - в Нижегородской области и 209 - в Тульской области. 

Между тем, коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился в пятницу на 0,04, до 0,76 - минимального показателя с 21 мая, согласно подсчетам ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В России в целом этот показатель остался на отметке 0,98.

В семи из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится ниже единицы. Помимо Москвы это Подмосковье (0,97), Санкт-Петербург (0,87), Нижегородская область (0,88), Дагестан (0,78), Тульская и Калужская области (0,94 и 0,98 соответственно). В Ростовской области показатель равен 1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Зверь насилия и вседозволенности в США
    Протесты охватили все 50 штатов США и уже вышли за пределы Северной Америки. Внутри страны погромы, грабежи, насилие идут в связке с мирными демонстрациями. Во многих местах до сих пор не удаётся навести порядок, а кое-где местные власти даже активно сопротивляются попыткам утихомирить акции протеста. Мы связались с американским политологом и ученым Дмитрием Саймсом, чтобы узнать о причинах кризиса в США и перспективах его урегулирования
  2. МФО отворачиваются от заемщиков
    Доля отказов в выдаче микрозаймов в среднем по рынку составляет от 70 до 85% из-за ужесточения требований к клиентам
  3. Протокол выхода из кризиса
    Прямая помощь «Суперджету», авиакомпаниям и строителям, строительство новых автомобильных дорог и ледоколов, обновление электрических сетей в Крыму, масштабная цифровизация госуслуг населению и бизнесу — правительственный план вывода экономики из кризиса выглядит эклектичным. Но нам может и повезти
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама