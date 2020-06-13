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Коронавирус в России: за сутки число заболевших COVID-19 выросло на 8706

Москва, 13.06.2020

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за истекшие сутки выявлено 8 706 новых больных COVID-19. Таким образом, к утру 13 июня в нашей стране зафиксировано 520 129 заболевших новой инфекцией.

Напомним, накануне коронавирусом в России заболели 8 987.

Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где выявили 1 493 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье, где зафиксировано 725 новых случаев инфицирования. Далее следуют Санкт-Петербург (+262), Свердловская область (+245), и Нижегородская область (+218).

За время эпидемии в России от коронавируса умерло 6 829 (+114 за сутки), выздоровело – 274 641 (+5 271).

Свежие данные статистики коронавируса в мире опубликована на этом сайте

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