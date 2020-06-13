Прогноз погоды на неделю: синоптики пообещали россиянам погодные «американские горки»

Погода на Русской равнине продолжает напоминать американские горки – не успевают россияне достать панамы и охладиться ледяными напитками, как у июня тут же заметно портится настроение и небо застилают грозовые тучи.

В частности, вторая рабочая неделя первого летнего месяца 2020 прошла на большей части страны под девизом палящего солнца. В выходные – знойную жару сменили грозы и проливные дожди.

Несмотря на это, метеорологи советуют сильно не отчаиваться, так как жара уже в ближайшие дни снова заглянет в российские регионы, но погодные «американские горки» сохранятся и всю следующую неделю.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

В Москве, где до вечера четверга было аномально тепло, в пятницу стало значительно свежее, а в ночь на субботу на регион в очередной раз обрушились тропические ливни. По данным синоптиков, с вечера 12 июня и до утра 13 июня на столицу вылилось 22 мм осадков, в целом же за неполные две недели июня небесной влаги на регион выпало больше чем в среднем бывает за месяц.

В воскресенье, 14 июня снова начнётся потепление – воздух прогреется до плюс 20. Хотя виды за окном обещают быть хмурыми и неприветливыми, а солнце вероятнее всего спрячется за плотные облака практически на целый день. Предстоящая неделя также будет пасмурной, но при этом температурный фон резко повысится. После сегодняшних плюс 15-16, во вторник, 16 июня столбики термометров словно взбесившись, взлетят до отметки плюс 29. При этом синоптики прогнозируют духоту, из-за которой будет казаться, что на улице все плюс 35-40.

Впрочем, такая ситуация может порадовать москвичей, ведь кутаться в тёплые пледы и доставать плащи и зонты, как минимум до вечера среды не придётся. В четверг погодные «американские горки» продолжатся – при температуре плюс 27-28 грянет очередная буря. Метеорологи обещают сильный ливень, в некоторых районах Москвы – град, грозы и ветер с порывами до 16-20 метров в секунду.

Прогноз погоды на 7 дней Северо-западе России

Всю следующую неделю в северо-западной части страны ожидается большое количество осадков, частыми гостями будут ливни и грозы. На смену солнечной погоде с очень комфортными плюс 21-23, которые наблюдаются в эти выходные, почти весь северо-запад накроют грозовые дожди и ужасная духота на фоне повышенного температурного фона.

Погода в СПб

Так, в Санкт-Петербурге, начиная с понедельника воздух станет нагреваться всё сильне, пока к пику тепла, который ожидается в четверг, 18 июня, термометры не покажут плюс 27-28. Однако на этом «американские горки» не закончатся, уже в субботу столбики градусников упадут сразу на 10 градусов – до плюс 18-20. При этом ливни и грозы ожидаются в Северной столице до самого конца недели.

Погода в Вологде

Чуть более приятная погода на предстоящей неделе в Вологде. Здесь, по прогнозу синоптиков, в период с 15 по 21 июня ожидается плюс 20-25, а сильный дождь с грозами и молниями метеорологи обещают только в пятницу, 19 июня.

Погода в Мурманске

А вот Мурманск ждёт совсем не летнее похолодание. И если завтра, воздух здесь станет прогреваться до плюс 26, то уже в ночь на понедельник, 15 июня на погодных градусниках будет всего плюс 6. Не станет существенно теплее и днём, например, во вторник ожидается плюс 10-11. Но погодные «американские горки» прогнозируются и на восточном побережье Кольского залива.

В частности, в среду в Мурманске потеплеет до плюс 17, в четверг – до плюс 18. В пятницу же климатическая ситуация вновь поменяется и при мощном ливне воздух остынет до плюс 10.

Прогноз погоды на 7 дней на юге России

Зато на юге России будет очень жарко. Волгоградская область станет нежиться в температурном режиме плюс 33-34, иногда ожидается небольшая переменная облачность, но в целом в регионе установится сухая и горячая погода. Аналогичный прогноз дают синоптики и для Астраханской области, где прогнозируется +32-34, без осадков и непредсказуемых погодных изменений.

Тёплая, но более влажная погода установится на Ставрополье, где по предварительным данным метеорологов, температурный фон составит плюс 27, но с небольшими осадками

Погода в Краснодарском крае

Жители Краснодарского края и те, кто проведут ближайшую неделю на курортах Кубани также не будут обделены теплом. Но в регионе пройдут небольшие дожди с переменной облачностью, которые периодически станут пропускать жаркое палящее солнце.

Погода в Анапе будет вполне комфортной – плюс 24-26, в пятницу возможны осадки. В Сочи и Геленджике чуть теплее – плюс 25-27, переменная облачность, местами кратковременные осадки. В Новороссийске – 26-28 градусов выше нуля, местами небольшой дождь, к концу недели возможна гроза.

Погода в Крыму

Крым будет не менее приветливым, но немного более дождливым, чем обычно. Как прогнозируют синоптики, на предстоящей неделе на полуострове температурный фон установится в пределах 24-30.

В Ялте и Севастополе – всю неделю будет переменная облачность, плюс 23-25 и небольшие осадки в воскресенье. В Бахчисарае и Керчи – плюс 24-27, солнечно днём и редкие осадки вечером. В Джанкое прогнозируется более жаркая погода плюс 27-30. Но здесь пригодятся не только солнцезащитные крема, но зонты – ближайшие 7 дней осадки будут идти в ежесуточном режиме.