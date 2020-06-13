Россияне смогут получить пособия и выплаты без справок и лишней волокиты

Михаил Мишустин – глава Кабмина – подписал распоряжение, согласно которому россиянам не придется собирать справки для получения социальной поддержки.

В документе, который опубликован на официальном портале правительства РФ, необходимые сведения государственные органы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия.

При этом отмечается, что задачу сделать получение социальной помощи простым и доступным для россиян, в том числе и пострадавших в период пандемии коронавиурса COVID-19, поставил Кабмину глава государства Владимир Путин.

Также подчёркивается, что распоряжением российского правительства предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь, прежде всего идёт о данных Фонда социального страхования, ПФР, ФНС и Росреестра.

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 13 июня

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за истекшие сутки выявлено 8 779 новых больных COVID-19. Таким образом, к утру 13 июня в нашей стране зафиксировано 502 436 заболевших новой инфекцией.

Напомним, накануне коронавирусом в России заболели 8 987.

Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где выявили 1 436 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье, где зафиксировано 724 новых случаев инфицирования. Далее следуют и Свердловская область (+312), Санкт-Петербург (+303), Нижегородская область (+303).

За время эпидемии в России от коронавируса умерло 6 532 (+174 за сутки), выздоровело – 261 150 783 (+8 367).

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