Вход/Регистрация Подписка

Россияне смогут получить пособия и выплаты без справок и лишней волокиты

Москва, 13.06.2020

Михаил Мишустин – глава Кабмина – подписал распоряжение, согласно которому россиянам не придется собирать справки для получения социальной поддержки.

В документе, который опубликован на официальном портале правительства РФ, необходимые сведения государственные органы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия.

При этом отмечается, что задачу сделать получение социальной помощи простым и доступным для россиян, в том числе и пострадавших в период пандемии коронавиурса COVID-19, поставил Кабмину глава государства Владимир Путин.

Также подчёркивается, что распоряжением российского правительства предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь, прежде всего идёт о данных Фонда социального страхования, ПФР, ФНС и Росреестра.

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 13 июня

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за истекшие сутки выявлено 8 779 новых больных COVID-19.  Таким образом, к утру 13 июня в нашей стране зафиксировано 502 436 заболевших новой инфекцией.

Напомним, накануне коронавирусом в России заболели 8 987.

Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где выявили 1 436 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье, где зафиксировано 724 новых случаев инфицирования. Далее следуют и Свердловская область (+312), Санкт-Петербург (+303), Нижегородская область (+303).

За время эпидемии в России от коронавируса умерло 6 532 (+174 за сутки), выздоровело – 261 150 783 (+8 367).

Свежие данные статистики коронавируса в мире опубликована на этом сайте

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Протокол выхода из кризиса
    Прямая помощь «Суперджету», авиакомпаниям и строителям, строительство новых автомобильных дорог и ледоколов, обновление электрических сетей в Крыму, масштабная цифровизация госуслуг населению и бизнесу — правительственный план вывода экономики из кризиса выглядит эклектичным. Но нам может и повезти
  2. МФО отворачиваются от заемщиков
    Доля отказов в выдаче микрозаймов в среднем по рынку составляет от 70 до 85% из-за ужесточения требований к клиентам
  3. Заседание Банка России может поставить точку в укреплении рубля
    Совсем скоро, уже на следующей неделе, состоится заседание Банка России, от которого ждут многого, однако именно оно может привести к завершению стремительного укрепления рубля, которое наблюдается с 18 марта
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама