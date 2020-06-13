Сразу в 49 регионах России снимают ограничения из-за коронавируса

Ранее введённые из-за пандемии коронавируса COVID-19 ограничения, уже сняты или будут отменены в ближайшее время сразу в 49 регионах страны.

Об этом рассказала журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, из 49 реигионов, 43 - вышли на первый этап. При этом, как подчеркнула вице-премьер, оставшиеся регионы движутся к первому этапу. Кроме того, Голикова отметила, что смещение прироста новых заболевших коронавирусом идёт от Москвы к регионам, передаёт РИА Новости.

«Доля столичного региона в ежедневном приросте составляет около 22-23% ежесуточно, оставшаяся доля – это другие регионы», – резюмировала вице-премьер.

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 13 июня

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за истекшие сутки выявлено 8 779 новых больных COVID-19.

Таким образом, к утру 13 июня в нашей стране зафиксировано 502 436 заболевших новой инфекцией. Напомним, накануне коронавирусом в России заболели 8 987.

Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где выявили 1 436 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье, где зафиксировано 724 новых случаев инфицирования. Далее следуют и Свердловская область (+312), Санкт-Петербург (+303), Нижегородская область (+303).

За время эпидемии в России от коронавируса умерло 6 532 (+174 за сутки), выздоровело – 261 150 783 (+8 367).

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