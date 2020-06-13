Объективка на Россию

Щедрый подарок для петербуржцев и их гостей собран, бережно упакован в изящную коробку и перевязан шелковой красной лентой — в Центральном выставочном зале «Манеж» полностью готова выставка очень серьезного уровня. Ее открытие должно было состояться в апреле, но из-за пандемии перенесено на июнь. Сейчас пока пускают исключительно журналистов (строго по одному).

Зрители вынуждены ждать, когда чиновники в больших кабинетах разрешат работу культурных пространств. Помните, как в детстве с новогодним подарком: заветный сверток уже мозолит глаза под елкой, но распотрошить его можно будет, только когда позволят взрослые. Хорошие новости: московские музеи открываются с 16 июня, а значит есть надежда, что петербургские весьма скоро последуют за ними.

Удивительный, всё-таки, пандемический парадокс: можно зайти в любой продуктовый магазин (будь то большой супермаркет или душный полу-подвальчик), но категорически невозможно при соблюдений тех же мер безопасности оказаться в храме искусства. Получается, подвергать здоровье риску из-за еды — необходимость, а для получения духовных продуктов — роскошь, да и та недоступная.

В залах выставки Тамара Ларина

Между тем, огромные пространства Манежа позволяют обеспечить доступ к «роскоши» одними из первых. На его официальном сайте опубликованы правила, согласно которым гости будут посещать выставку после снятия ограничений. Если кратко: вход только по электронным билетам, по 70 человек в час, в масках и с обязательным соблюдением социальной дистанции.

Так почему же несмотря на все эти трудности непременно стоит попасть в Манеж в промежутке с конца июня по конец июля? Потому что такие выставки бывают раз в сто, в лучшем случае пятьдесят лет, а то и вовсе никогда.

Пожалуй, стоит напомнить, что агентство Magnum Photos создано 73 года назад пятью друзьями-фоторепортерами: Робертом Капой, Анри Картье-Брессоном, Джорджем Роджером, Дэвидом Сеймуром и Уильямом Вандивертом. По легенде, полуторалитровая бутылка шампанского (магнум), распитая в тот вечер, дала название всему предприятию. «Революционными» принципами молодого агентства стали использование фотоаппарата Leica, отказ от постановочной съемки и от кадрирования, т.е. любого нарушения изначальной композиции. А главной целью — распространение репортажных снимков в СМИ.

Братск, Сибирь, СССР, 1967 © Эллиотт Эрвитт/ Magnum Photos

Фотографы Magnum документировали мировую историю, создавая уникальную невербальную летопись общества, политики, катастроф, конфликтов и отдельно взятых личностей. Так агентство Magnum превратилось в крупнейшую международную профессиональную лигу, сотрудничество с коей для документального фотографа приравнено к причислению к классикам.

Обычно агентство предлагает музеям и культурным институциям уже собранные гастролирующие выставки. Петербургский Манеж выступил с инициативой собрать абсолютно новый культурологический проект из архивов Magnum Photos и Фонда Анри Картье-Брессона, посвященный России.

Получилось большое мозаичное полотно – облик страны за 80 лет, сложенный из работ важнейших фигур в истории фотографии. Взгляд снаружи — глазами иностранца — всегда «иной взгляд» на нас и нашу жизнь, что само по себе любопытно. Но важно, кто именно смотрит. В данном случае это 39 мастеров документальной фотографии, стремящихся выдержать профессиональную дистанцию от политики и идеологии, которые смотрят то вдохновляюще, то отрезвляюще, но чаще с удивлением пытливого неравнодушного наблюдателя.

Красная площадь. Москва, СССР, 1965 © Томас Хепкер/ Magnum Photos

Как рассказала Нина Гомиашвили, куратор выставки, галеристка и историк фотографии, «наша страна вызывала неподдельный интерес у фотографов Magnum практически с момента появления агентства. Агентство Magnum было создано 22 мая 1947 года, а уже 31 июля один из его основателей – военный фотограф Роберт Капа – отправился вместе с писателем Джоном Стейнбеком в сорокадневное путешествие по СССР. Репортажи об этой поездке печатались в New York Herald Tribune, а потом вышли отдельной книгой под названием «Русский дневник». Этот проект и задал тон в отношении фотографов к стране, которая тогда была отделена от них железным занавесом. Они стремились рассказывать о ней объективно и при этом сочувственно – и часто выбирали в качестве героев своих фотографий простых людей, занятых обычными делами».

В работе с материалом Нине Гомиашвили пришлось непросто. Случайных фотографий в архиве Magnum нет. Из огромного архива в экспозицию вошло более 250 работ. Часть снимков будет показана публике впервые.

Среди участников — Ева Арнольд, Бике Депоортер, Каролин Дрэйк, Мартина Франк, Филип Джонс Гриффитс, Карл де Кейзер, Алекс Майоли, Константин Манос, Мартин Парр, и это, конечно, далеко не все имена.

Все фотографии для выставки печатались в Париже под непосредственным руководством и надзором самих фотографов. Большая удача, что все материалы успели приехать к Петербург в самый последний момент перед закрытием границ из-за пандемии.

Зал "70-е" Тамара Ларина

Архитектурой и оформлением занималась Агния Стерлигова и ее бюро PLANET9, известным такими проектами, как дизайн экспозиции «V.D.N.H: urban phenomenon» в российском павильоне в Венеции, ретроспективные выставки Архипа Куинджи и Эдварда Мунка в Государственной Третьяковской галерее.

Выставочное пространство Манежа дизайнеры разделили на десять зон, по десятилетиям. На первом этаже собраны фотографии эпохи СССР с 1947 года до конца 1980-х, а второй этаж отдан под образы новой России, начиная с 1990 года до наших дней. Разбивающие время на эпохи, огромные красные цифры десятилетий (40, 50, 60 и т. д.) расположены высоко над узкими зеркалами, в которых будут отражаться посетили выставки — очевидно, для сравнительного анализа, от нашего прошлого к нам сегодняшним. Красного цвета пол ведет зрителя по хронологической кривой истории, на серых стенах развешены фотоработы, а над ними мелькают афористичные высказывания самих авторов о природе фотографии. «Я не верю, что фотография может изменить мир, но она может показать, как мир меняется» (Эллиотт Эрвитт).

Празднование Дня Победы. Москва, СССР, 1989 © Гарри Груйер/ Magnum Photos

Фотографы Магнума продолжают приезжать в Россию по сей день, хотя стоит признать, что советский период был слишком «другим», поэтому более притягательным, если не сказать экзотическим для иностранных фоторепортеров. Взять хотя бы работу «Красная площадь, Москва, СССР, 1965» Томаса Хепкера — образы выпуклые, словно в кино: рядовой в пилотке, интеллигент в очках, служащий в шляпе, чиновник в пальто, женщина в платке — все в напряженной драматургии молча смотрят в объектив. Цветные фотографии Гарри Груйера – будто картины маслом: небесно-синий «Туалет в гостинице, Москва, СССР, 1989» с замеревшим перед зеркалом лысым мужчиной – и алое «Празднование Дня Победы. Москва, СССР, 1989» с прыгающими девочками в парадной одежде на фоне победного задника.

Арсений Тарковский. Москва, СССР, 1979 © Георгий Пинхасов/ Magnum Photos

Предстает галерея выразительных лиц простых и именитых соотечественников, ностальгически звучит забытый уже минималистичный быт, брызжет живописной фактурой и втягивает в сухую геометрию существования мир homo sovieticus. Портрет балерины Галины Улановой уживается с жанровой сценкой неизвестных молодоженов из Братска (Эллиотт Эрвитт). Трагический лик писателя Бориса Пастернака (Корнелл Капа) перекликается с огромными портретами священнослужителей (Инге Морат). Камерные портреты Надежды Мандельштам, Арсения и Андрея Тарковских (Георгий Пинхасов) противостоят огромному полотну: брутальный загорающий дядька, стоящий лицом к каменной кладке Петропавловской крепости, будто бы скорбящий у стены плача (Анри Картье-Брессон).

В России 90-х лица уходят на второй план, проступает внимание к событиям и явлениям. Война в Чечне (Томас Дворжак) — чеченцы празднуют победу над российской армией на кладбище; зазеркалье айтишников в кремниевом лесу Новосибирска (Кристофер Андерсон); жизнь последователей секты Виссариона в Красноярском крае (Йонас Бендиксен).

Сделанные Нанной Хайтманн портреты московских врачей в разгар эпидемии коронавируса Тамара Ларина

Последние по времени снимки, представленные на выставке, сделаны в наши дни самой молодой фотокорреспонденткой агентства Нанной Хайтманн. Она снимала в московских больницах в разгар эпидемии коронавируса. Эту съемку создатели проекта увидели в издании «Такие дела» и включили в экспозицию. Хочется подчеркнуть: для всех медицинских сотрудников (вне зависимости от их специальности, стажа и города проживания) Манеж делает вход бесплатным.