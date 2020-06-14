Илон Маск удачно прикрылся космическим интернетом

Вопрос — зачем?

Глава SpaceX Илон Маск вновь празднует победу. Его ракета Falcon-9 в субботу, 13 июня стартовала с космодрома на мысе Канаверал и уже через пятнадцать минут вывела на орбиту сразу 58 спутников системы Starlink, доведя их общее количество до 540.

Напомним, что всего в рамках проекта Starlink на низкой околоземной орбите предполагается развернуть группировку из 12 тысяч космических аппаратов (весом всего около 240 кг каждый), которые обеспечат широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 гигабайт в секунду едва ли не всем жителям Земли.

Этот проект по самым скромным оценкам обойдется по меньшей мере в 10 млрд долларов. Но Илон Маск за ценой не постоит. Его компания на протяжении последних пяти лет провела не менее семи раундов привлечения инвестиций, пополнив свой капитал почти на 2 млрд долларов.

Только с начала нынешнего года группа неназванных инвесторов приобрела акции SpaceX на 560 млн долларов. При этом капитализация компании за последние три года выросла с 20 млрд до 36 млрд долларов, в результате чего SpaceX стала одной из самых дорогих частных компаний в США. И можно не сомневаться, что после успешного возвращения на Землю пилотируемого корабля Crew Dragon c двумя астронавтами на борту ее капитализация вырастет по меньшей мене до 40 млрд долларов, после чего, скорее всего, Илон Маск решится провести IPO.

Так что никаких проблем с финансирование проекта Starlink не предвидится. Весь вопрос в том, зачем Илону Маску потребовались мириады спутников для раздачи космического интернета?

Космический интернет не так и нужен

Еще совсем недавно считалось, что этот проект реализуется в интересах главного миноритарного акционера SpaceX – компании Alphabet (материнская структура Google), которая сделала ставку на повсеместное внедрение цифровой экономики, включая беспилотный транспорт и проч. Но практика показала, что интернет из космоса не может эффективно конкурировать с сотовой связью стандарта 5G.

Да и сам беспилотный транспорт на нынешнем этапе пока еще не приобрел такой популярности, на которую рассчитывали производители таких автомобилей. Например, та же Google хоть и продолжает финансировать разработки беспилотных автомобилей и даже сделала несколько весьма удачных опытных образцов, но производить их серийно, а тем более внедрять в эксплуатацию не торопится.

Это объясняется прежде всего тем, что в США, как и во всех остальных странах мира, до сих пор нет понимания, какая инфраструктура должна быть создана для функционирования подобного транспорта и нужна ли она вообще. Проще говоря, вопрос о том, смогут ли беспилотные автомобили ездить по общим дорогам, или же им потребуются какие-то специально оборудованные трассы, до сих пор остается открытым. Потребительские предпочтения, законодательство, да и сами технологии пока еще не готовы к массовому запуску беспилотных автомобилей.

Многие ожидали прорыва от компании Tesla, но и ее технологии пока находятся на начальном уровне. Присутствие водителя в машине Tesla обязательно, поскольку она не может полностью адекватно интерпретировать окружающую реальность.

Нет ясности в том, кто будет нести юридическую ответственность, если беспилотный автомобиль, управляемый при помощи космического интернета, собьет пешехода, например из-за некачественной связи или недостоверной карты местности. Иными словами, ожидать лавинообразного роста спроса на космический интернет пока что бессмысленно.

Спутники сослужат службу

Тем не менее, Илон Маск уже поспешил заявить, что полностью развернет группировку низкоорбитальных спутников Starlink к ноябрю 2027 года. А услуги доступа в интернет начнет предлагать на всей территории Северной Америки уже примерно через год-полтора, когда количество спутников на орбите достигнет 800 единиц. А еще через пару лет расширит географию за счет других континентов, в том числе Европы. Но если это делается не ради бесперебойной работы беспилотного автотранспорта, тогда для чего?

На этот замысел неожиданно для всех пролили свет специализированные американские СМИ. Так, в частности журналисты выяснили, что спутники Starlink имеют в числе прочего и оборонный функционал – они поддерживают некоторые проекты Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) и могут применяться как для отслеживания действий потенциального противника, так и использоваться для целеуказания и наведения высокоточного оружия.

То есть, эти спутники являются важнейшим элементом космического эшелона перспективной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) США. А проще говоря, должны быть задействованы в процессах слежки за российскими и китайскими наземными межконтинентальными баллистическими ракетами, подводными лодками и самолетами дальней авиации, и для передачи соответствующей информации на командные пункты Стратегических наступательных сил США.

Впрочем, в DARPA ни подтвердить, ни опровергнуть эту информации не смогли. Тем не менее, именно военный функционал спутников Starlink очень хорошо объясняет желание Илона Маска побыстрее развернуть эту систему и ввести ее в действие в отсутствии сколько-нибудь заметного спроса на услуги космического интернета со стороны гражданских пользователей.