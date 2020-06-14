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КРАСНЫЙ КРЕСТ ОБЪЯВИЛ О НЕХВАТКЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ COVID-2019

Москва, 14.06.2020
В преддверии Всемирного дня донора Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца призывает людей по всему миру обратить внимание на нехватку донорской крови и необходимость в новых донациях
  • КРАСНЫЙ КРЕСТ ОБЪЯВИЛ О НЕХВАТКЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ COVID-2019

Из-за пандемии COVID-19 Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) сталкивается с серьезным сокращением донаций и запасов крови, которая имеет жизненно важное значение для спасения более 100 млн жизней в год.

Совсем недавно исчезали с полок товары первой необходимости, мыло для рук и дезинфицирующие средства. Сейчас, кровь – самая важная жидкость в мире исчезает из специализированных банков тревожными темпами. Поэтому в рамках международной кампании «Жизненная необходимость», приуроченной ко Всемирному дню донора, Российский Красный Крест призывает подходящих доноров прийти на станции переливания и сдать кровь.

Кровь имеет ограниченный срок годности, и, чтобы продолжать лечение пациентов, ее запасы необходимо постоянно пополнять. Особенное значение нынешняя нехватка крови имеет для больных онкологией: им нужны тромбоциты, использовать которые можно только в течение пяти дней. Когда объемы донорства снижаются, запасы крови расходуются очень быстро. Это приводит к остановке курса лечения и подвергает риску жизни.

Глобальная пандемия COVID-19 привела к многочисленным проблемам, которые привели к сокращению донорства. Среди них — закрытие образовательных учреждений и офисных зданий, где часто организуют пункты сдачи крови, и страх инфекции среди населения, который приводит к уменьшению числа доноров. При этом в условиях продолжающейся пандемии для миллионов пациентов жизненно важно, чтобы подходящие доноры продолжали сдавать кровь каждые 56 дней.

Ежегодно доноры МФКК сдают кровь около 34 миллионов раз, что спасает жизни пациентов разных возрастов во всем мире. Всего за 10-15 минут донор может сдать достаточно крови, чтобы спасти целых три жизни.

«Российский Красный Крест очень болезненно воспринимает складывающуюся ситуацию с падением донорской активности. Сегодня в России резко упала активность доноров крови в связи с ограничительными мерами, принятыми для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. C дефицитом крови и ее компонентов могут столкнуться в первую очередь крупные больницы, где есть онкологические и гематологические отделения, больницы скорой помощи и роддома.

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Российский Красный Крест проводит во многих регионах России постоянную работу с безвозмездными донорами, мы хорошо знаем, какой неоценимый вклад вносит в национальное донорское движение молодое поколение, а также донорские семейные династии. Мы хорошо знаем, какую самоотверженную работу проводят врачи, работающие на станциях и в отделениях переливания крови – это, без преувеличения, гражданский подвиг», — прокомментировала Председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова.

Меры безопасности при сдаче крови в условиях пандемии COVID-19

С целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 во всех учреждениях службы крови придерживаются строгих мер безопасности:

• соблюдение температурного режима, режима проветривания, режима дезинфекции;

• соблюдение правил использования средств индивидуальной защиты, масочного режима;

• проведение ежедневной термометрии сотрудникам и донорам;

• недопущение присутствия сотрудников и доноров с повышенной температурой и признаками ОРВИ;

• дополнительное обучение медицинских работников по вопросам клиники, диагностики и лечения COVID-19.

Помимо этого, предотвратить сдачу крови людьми с респираторной инфекцией призваны уже существующие меры по скринингу донорской крови. Доноры также должны подтвердить соответствие требованиям, прежде чем планировать сдачу крови.

Справочно:

Всемирный день донора крови был учрежден Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Всемирной организацией здравоохранения, Международной Федерацией организаций доноров крови, Международным обществом переливания крови с целью повышения осведомленности о необходимости безопасной крови и кровепродуктов. В нынешнем году потребность в этом жизненно важном лекарстве особенно велика.

Если вы хотите узнать больше о донорстве, вы можете обратиться в Российский Красный Крест, который предоставит информацию о пунктах сдачи крови.

Подробнее о Движении «Я ТВОЙ ДОНОР» Российского Красного Креста можно узнать на сайте ятвойдонор.рф.

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