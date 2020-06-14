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Порядок действий при открытии ИП

Москва, 14.06.2020
Регистрация ИП обеспечивает возможность заниматься самыми разнообразными видами деятельности на вполне законных основаниях.
#PressRelease

Это прекрасная альтернатива открытию ООО. Прохождение данной процедуры https://ur-konsalting.ru/stati/kak-otkryt-ip.html состоит из следующих этапов:

  • Составление заявления Р21001, в котором нужно определиться с кодами ОКВЭД (они зависят от вида планируемой деятельности), а также указать информацию о себе. Это не слишком сложно.
  • Подготовка паспорта и копий его страниц. В случае регистрации ИП иностранным гражданином требуется также перевод, заверенный у нотариуса.
  • Оплата госпошлины. Этот этап при регистрации индивидуального предпринимателя требуется лишь в том случае, если она осуществляется путем предоставления бумажных документов. Тем же, что предпочел электронный порядок оформления, оплачивать госпошлину не требуется.
  • Подготовка уведомления о переходе на налоговый спецрежим (в случае его выбора). У индивидуального предпринимателя после получения официального статуса имеется тридцать календарных дней для замены ОСНО, на котором он оказывается автоматически, на более выгодный вариант налогообложения. В случае пропуска данного срока новая возможность появится лишь в следующем году.
  • Получение подтверждения того, что регистрация ИП прошла успешно. Федеральная налоговая служба Российской Федерации в соответствии с законодательством обязана дать ответ через три рабочих дня.

После прохождения перечисленных этапов формальная процедура регистрации индивидуального предпринимателя завершена. Но для начала ведения бизнеса потребуется открытие расчетного счета в банке и изготовление печати. Фактически процедура заканчивается лишь после этого, поскольку без полных реквизитов индивидуальный предприниматель просто не сможет начать работать.

Кроме того, индивидуальному предпринимателю весьма желательно завести собственный вебсайт или хотя бы завести себе официальный электронный почтовый ящик, а также оформить квалифицированную электронную цифровую подпись. Поскольку документооборот в последнее время все больше переводится в электронный формат, это не будет лишним. К тому же данные процедуры не требуют больших затрат денег и времени, а в дальнейшем они обязательно окупятся.

Процедура регистрации ИП преимущественно сводится к правильному оформлению документов. В случае допущенной в документации ошибки предоставляется всего одна попытка исправить ее и подать документы на регистрацию повторно без оплаты дополнительной госпошлины.

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