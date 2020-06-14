Порядок действий при открытии ИП

Это прекрасная альтернатива открытию ООО. Прохождение данной процедуры https://ur-konsalting.ru/stati/kak-otkryt-ip.html состоит из следующих этапов:
После прохождения перечисленных этапов формальная процедура регистрации индивидуального предпринимателя завершена. Но для начала ведения бизнеса потребуется открытие расчетного счета в банке и изготовление печати. Фактически процедура заканчивается лишь после этого, поскольку без полных реквизитов индивидуальный предприниматель просто не сможет начать работать.
Кроме того, индивидуальному предпринимателю весьма желательно завести собственный вебсайт или хотя бы завести себе официальный электронный почтовый ящик, а также оформить квалифицированную электронную цифровую подпись. Поскольку документооборот в последнее время все больше переводится в электронный формат, это не будет лишним. К тому же данные процедуры не требуют больших затрат денег и времени, а в дальнейшем они обязательно окупятся.
Процедура регистрации ИП преимущественно сводится к правильному оформлению документов. В случае допущенной в документации ошибки предоставляется всего одна попытка исправить ее и подать документы на регистрацию повторно без оплаты дополнительной госпошлины.