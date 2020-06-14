Прогноз погоды на июнь: синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды

Климатическая обстановка на Русской равнине продолжает оставаться очень нестабильной. Буквально каждую неделю погода нам преподносит новые сюрпризы. Очередные из них синоптики обещают уже в самое ближайшее время.

По прогнозам метеорологов, до конца июня в России ожидаются чувствительные температурные перепады, жара, похолодание, ливни, грозы и другие природные катаклизмы.

Погода в Москве до конца июня. Прогноз синоптиков

Так, в Москве продолжится настоящая климатическая чехарда. Не успели жители российской столицы отойти от сильной жары, на смену которой пришло похолодание и мощные осадки, как уже на предстоящей неделе в регион вновь вернётся летний зной.

Несмотря на то, что в период с 15 по 21 июня пасмурных дней в Москве будет больше чем солнечных, температурный фон резко повысится. После вчерашних плюс 16 и сегодняшних – плюс 18, во вторник, 16 июня столбики термометров взлетят до отметки плюс 29. При этом синоптики прогнозируют жуткую духоту, из-за которой будет ощущаться, что на улице не меньше 35-40 градусов.

Впрочем, стабильность – это не про погоду в июне 2020. К концу недели в регион придёт очередной атмосферный фронт, который принесёт с собой дожди грозы и новую порцию холодного воздуха.

В частности, в ночь на воскресенье, 21 июня столбики термометров опустятся до плюс 10, в светлое время суток воздух, конечно прогреется, но при шквалистом ветре с порывами до 20 метров в секунду, даже плюс 21 особого тепла не дадут.

До начала июля климатическая обстановка в столице ещё не раз поменяется. Например, в последние дни июня синоптики обещают москвичам новые сюрпризы, которые на сей раз будут приятными – 28-30 числа прогнозируется солнечная погода и комфортные плюс 26-27.

Прогноз погоды до конца июня в Крыму

Обещают синоптики сюрпризы и жителям Крыма, а также тем нашим соотечественникам, кто уже в ближайшие дни отправится сюда на отдых.

Как обещают метеорологи, в период с 15 по 21 июня на полуострове будет тепло, но в основном пасмурно и местами дождливо. Например, в Севастополе и Ялте ожидается переменная облачность, плюс 24-26 и небольшие осадки. В Керчи – плюс 24-27, яркое солнце днём и кратковременные дожди вечером. В Форосе и Джанкое – солнечно, жарко в начале недели и ливень с грозой ближе к выходным.

В последней декаде месяца на всей территории полуострова сохранится жаркая погода. Однако дожди, которые местами будут сильными, всё-таки могут немного подпортить настроение. Да и вода на побережье Чёрного моря пока не успеет прогреться до очень комфортных показателей. Впрочем, чтобы освежиться вполне будет достаточно и плюс 19-20. При этом вода в Азовском море прогреется до плюс 21-22.

Погода в июне на курортах Кубани

Жители Кубани и те, кто проведут ближайшие две недели на черноморских курортах региона также будут не обделены теплом. Например, погода в Анапе до конца второй декады июня вполне комфортная – плюс 24-28, местами возможны осадки, но только в предстоящие 7 дней. В дальнейшем температурный фон поднимется до плюс 29-31, а на небе не будет ни облачка.

В Сочи, Адлере и Геленджике – плюс 26-30, переменная облачность, местами кратковременные осадки. В Новороссийске – плюс 26-31, в отдельные сутки возможны дожди, к концу недели грозы и ливни.

Прогноз погоды на 14 дней в СПб

Ближайшие две недели в северо-западной части в целом и в Санкт-Петербурге – в частности ожидается большое количество осадков, частыми гостями будут ливни и грозы. На смену солнечной погоде с очень комфортными плюс 21-23, которые наблюдались в эти выходные, город на Неве накроют грозовые дожди и ужасная духота на фоне повышенного температурного фона.

Как обещают метеорологи, столбики термометров начнут ежедневно подниматься на 1-2 градуса и к четвергу, 16 июля, доберутся до плюс 28. Но без сюрпризов не обойдётся и здесь. Так, уже в следующий уикенд градусники покажут в СПб почти на 10 градусов меньше – всего плюс 18-20. При этом ливни будут заливать Северную столицу, как минимум до 23 июня.

Последние 7 дней второго календарного месяца лета будут ужасно нестабильными – на смену пасмурной погоде будут приходить солнечные дни. Закончится же июнь очередным мощным продолжительным ливнем, а возможно и ураганом. Впрочем, всё это вряд ли сильно удивит привыкших к самым различным климатическим катаклизмам петербуржцев.

Это интересно. Народный прогноз погоды на июнь

Прогноз погоды – дело неблагодарное. Многочисленные метеослужбы, анализируя показания со спутников, отслеживая розу ветров и штудируя данные за десятки лет наблюдений, зачастую ошибаются, не точно предсказывая климатическую обстановку даже на несколько дней, не говоря уже о более долгосрочных прогнозах.

Удивительно, но наши предки, обращая внимание только лишь на одни приметы, были в этом деле более удачливыми. В частности, они считали, что если во второй половине первого календарного месяца лета по вечерам играет всеми цветами радуга, то до начала июля будет тепло и сухо. Красные облака на небе перед восхода солнца – считались предвестником ветра и даже урагана. А вот обильные росы после 20 числа – сулили хороший урожай.