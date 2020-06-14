Президент РФ Владимир Путин рассказал, в чём заключается сила России. При этом он назвал расизм и снос памятников в США и Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану, передаёт РИА Новости.

«То, что происходит сейчас в США и некоторых странах Старого Света – это разрушительное явление, без всякого на то сомнения. Представьте себе, что афроамериканцев теперь должны лечить только афроамериканские врачи. Ну это тоже самое, если бы в нашей многонациональной стране марийцев должны были лечить только марийцы или русских только русские, а татар только татары, дагестанцев только дагестанцы. Я не случайно подвёл эту цепочку. Вот Дагестан оказался в трудной ситуации, и вся страна встала на помощь», - напомнил Путин.

Президент подчеркнул, что когда в Дагестане сложилась непростая ситуация с коронавирусом, для оказания помощи в эту республику отправилась и армия, и МЧС, и врачи со всей страны.

«В этом и заключается сила России. Сила нашего многонационального государства и многонационального народа. Всем нам надо за это держаться», - резюмировал Путин.