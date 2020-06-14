Вход/Регистрация Подписка

Путин рассказал, в чём заключается сила России

Москва, 14.06.2020

Президент РФ Владимир Путин рассказал, в чём заключается сила России. При этом он назвал расизм и снос памятников в США и Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану, передаёт РИА Новости.

«То, что происходит сейчас в США и некоторых странах Старого Света – это разрушительное явление, без всякого на то сомнения. Представьте себе, что афроамериканцев теперь должны лечить только афроамериканские врачи. Ну это тоже самое, если бы в нашей многонациональной стране марийцев должны были лечить только марийцы или русских только русские, а татар только татары, дагестанцев только дагестанцы. Я не случайно подвёл эту цепочку. Вот Дагестан оказался в трудной ситуации, и вся страна встала на помощь», - напомнил Путин.

Президент подчеркнул, что когда в Дагестане сложилась непростая ситуация с коронавирусом, для оказания помощи в эту республику отправилась и армия, и МЧС, и врачи со всей страны.

«В этом и заключается сила России. Сила нашего многонационального государства и многонационального народа. Всем нам надо за это держаться», - резюмировал Путин.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Не надо было заглядывать в американские нефтехранилища
    Заполняемость нефтехранилищ США ожидающих роста цен на нефть способна по меньшей мере насторожить. Редко публикуемый показатель общих запасов нефти в США достиг рекордного значения, и это еще без учета запасов в стратегическом резерве (SPR)
  2. Протокол выхода из кризиса
    Прямая помощь «Суперджету», авиакомпаниям и строителям, строительство новых автомобильных дорог и ледоколов, обновление электрических сетей в Крыму, масштабная цифровизация госуслуг населению и бизнесу — правительственный план вывода экономики из кризиса выглядит эклектичным. Но нам может и повезти
  3. Кто заплатит за аварию в Норильске?
    Имея потенциальный убыток от ликвидации аварии в 10 млрд руб., «Норникель» решил заморозить выплаты акционерам на 250 млрд. С этим не согласны другие акционеры компании, считающие, что ответственность за ситуацию лежит на менеджменте
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама