СМИ: Турция планирует открыть две военные базы в Ливии

Турция планирует открыть две военные базы в Ливии.

По данным издания The Lybian Observer, в рамках военно-технического сотрудничества Анкара собирается разместить свои ПРО и беспилотники на базе аль-Ватийя, расположенной в западной части страны.

Кроме того, турецкие военные расположатся на военной базе близ города Мисурата. Также Анкара собирается организовывать специальные морские миссии у ливийского побережья. При этом подчёркивается, что в рамках сотрудничества между Анкарой и Триполи турецкие специалисты начнут разведку и бурение нефтяных скважин на территории Ливии.

Напомним, официальная Анкара оказывает поддержку признанному ООН находящемуся в Триполи правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. В последнее время силы ПНС при поддержки Турции активно теснят армию Хафтара, теряющие один населённый пункт за другим.