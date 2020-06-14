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СМИ: Турция планирует открыть две военные базы в Ливии

Москва, 14.06.2020

Турция планирует открыть две военные базы в Ливии.

По данным издания The Lybian Observer, в рамках военно-технического сотрудничества Анкара собирается разместить свои ПРО и беспилотники на базе аль-Ватийя, расположенной в западной части страны.

Кроме того, турецкие военные расположатся на военной базе близ города Мисурата. Также Анкара собирается организовывать специальные морские миссии у ливийского побережья. При этом подчёркивается, что в рамках сотрудничества между Анкарой и Триполи турецкие специалисты начнут разведку и бурение нефтяных скважин на территории Ливии.

Напомним, официальная Анкара оказывает поддержку признанному ООН находящемуся в Триполи правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. В последнее время силы ПНС при поддержки Турции активно теснят армию Хафтара, теряющие один населённый пункт за другим.

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