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В РФ отменён «банковский роуминг»

Москва, 14.06.2020

С 14 июня в РФ отменён так называемый «банковский роуминг» – комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одной кредитной организации.

В частности, Сбербанк, который де-факто убрал «роуминг» ещё в начале июня, полностью отменил комиссии за переводы внутри банка в одном регионе и между регионами, если они не превышают 50 тыс. руб. в месяц, пишет «Российская газета».

При этом, комиссия за перевод свыше этой суммы составит 1%, но не более 1 000 руб. Как пояснили в крупнейшей кредитной организации страны, в указанный лимит переводов укладываются почти 90% клиентов банка. Для тех же, кто переводит больше, Сбербанк вводит гибкую систему подписок.Они позволят снизить комиссии за переводы сверх лимита.

Напомним, идея отмены «банковского роуминга», которая принадлежит Минфину и ФАС, была законодательно оформлена в декабре 2019 года. 14 июня истёк шестимесячный срок вступления документа в силу.

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