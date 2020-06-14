За сутки в России выявили 8 835 новых больных коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявлено ещё 8 835 новых больных COVID-19. Таким образом, к утру 14 июня в РФ зафиксировано 502 436 заболевших новой инфекцией.

Напомним, накануне коронавирусом в России заболели 8 779.

Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где выявили 1 477 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 717 новых случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+256), Свердловская область (+254) и Нижегородская область (+215).

Всего за время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стало 6 948 человек (+119 за сутки), выздоровело – 280 050 (+5 409).

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