Вход/Регистрация Подписка

За сутки в России выявили 8 835 новых больных коронавирусом

Москва, 14.06.2020

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявлено ещё 8 835 новых больных COVID-19.  Таким образом, к утру 14 июня в РФ зафиксировано 502 436 заболевших новой инфекцией.

Напомним, накануне коронавирусом в России заболели 8 779.

Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва, где выявили 1 477 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 717 новых случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+256), Свердловская область (+254) и Нижегородская область (+215).

Всего за время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стало 6 948 человек (+119 за сутки), выздоровело – 280 050 (+5 409).

Свежие данные статистики коронавируса в мире опубликована на этом сайте

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Не надо было заглядывать в американские нефтехранилища
    Заполняемость нефтехранилищ США ожидающих роста цен на нефть способна по меньшей мере насторожить. Редко публикуемый показатель общих запасов нефти в США достиг рекордного значения, и это еще без учета запасов в стратегическом резерве (SPR)
  2. Протокол выхода из кризиса
    Прямая помощь «Суперджету», авиакомпаниям и строителям, строительство новых автомобильных дорог и ледоколов, обновление электрических сетей в Крыму, масштабная цифровизация госуслуг населению и бизнесу — правительственный план вывода экономики из кризиса выглядит эклектичным. Но нам может и повезти
  3. Кто заплатит за аварию в Норильске?
    Имея потенциальный убыток от ликвидации аварии в 10 млрд руб., «Норникель» решил заморозить выплаты акционерам на 250 млрд. С этим не согласны другие акционеры компании, считающие, что ответственность за ситуацию лежит на менеджменте
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама