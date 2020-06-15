Лукашенко перегазовал

15 июня Нацбанк Белоруссии ввел в Белгазпромбанке, мажоритариями которого являются российские «Газпром» и «Газпромбанк», владеющие по 49,8% акций, временную администрацию во главе с бывшей руководительницей белорусского регулятора Надеждой Ермаковой.
«Указанная мера принята на основании статей 94, 97, 134, 134 Банковского кодекса Республики Беларусь с учетом информации Комитета государственного контроля о возбуждении Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ОАО "Белгазпромбанк" уголовных дел по части 3 статьи 235 "Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем" и части 2 статьи 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)" Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального банка Белоруссии.
На этот демарш акционеры кредитной организации отреагировали совместным заявлением, охарактеризовав действия белорусской стороны, как незаконные.
«Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО «Белгазпромбанк», а также интересы клиентов и вкладчиков», - говорится в опубликованном на сайтах обеих организаций сообщении. В Кремле и московском Белом доме пока от комментариев воздерживаются.
Между тем, неприятный сюрприз Минск преподнес Москве в аккурат накануне Дня России. В Белгазпромбанке прошел обыск, были задержаны 15 бывших и нынешних топ-менеджеров кредитной организации. По информации госканала «Беларусь-1», в ходе проверки было изъято около 150 картин из корпоративной коллекции кредитной организации в общей сложности стоимостью около $20
млн. По версии все того же телеканала, работы знаменитых художников, в числе которых «Зеленый пейзаж» Марка Шагала и «Ева» Хаима Сутина, планировалось вывезти за рубеж. Кроме того, как отметила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в интервью РБК, были изъяты «огромные суммы денег, ценные бумаги, золото». При этом, по словам Эйсмонт, задержанные топ-менеджеры дают признательные показания, причем в том числе – против бывшего главы кредитной организации Виктора Бабарико.
Сам экс-банкир назвал ситуацию «рейдерским захватом со стороны белорусского государства», отметив, что у властей страны нет прямого компромата на него, поэтому давление оказывается на близких ему людей.
Действия властей, по словам Бабарико, носят «заказной политический характер». Причина же (по мнению бизнесмена) в его решении баллотироваться в президенты Белоруссии. Он 20 лет стоял у руля кредитной организации, однако 12 мая стало известно о том, что председатель правления Белгазпромбанка покидает свой пост в фининституте и намерен выдвинуть свою кандидатуру на высшую государственную должность на ближайших выборах, которые должны пройти 9 августа. Действующий глава государства не оставил это выдвижение без внимания, пожелав, чтобы Виктор Бабарико «попал на выборы».
«И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой "лукашенковской диктатуре" он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался... Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем», — заявил Лукашенко в ходе рабочей поездки в Витебскую область.
При этом, как отмечает «Голос Америки», белорусский лидер намекал и на то, что Бабарико — ставленник российских олигархов, действующий в интересах России.
Сам же бывший банкир, а ныне политик, указывает на абсурдность такого предположения, говоря о том, что организация с активами, не превышающими $2 млрд для таких гигантов, как «Газпром» и «Газпромбанк» не является стратегически важной инвестицией (что, конечно, есть некоторое преуменьшение значения подробных инвестиций даже для «гигантов»). К тому же, поясняет он, 100% клиентов банка – белорусские компании, так что деятельность организации была исключительно локальной. «То есть, ни масштаб,
ни возможности Белгазпромбанка не могут дать повода для подозрений, что я мог хоть как-то пересечься с этими самыми «российскими олигархами»», — заявил Бабарико в интервью радиостанции.
При этом пресс-секретарь Александра Лукашенко подчеркивает, что действующему президенту не нужно прибегать к тому, что Виктор Бабарико называет «кампанией устрашения». «Что касается устрашений, о которых заявляется, могу вам сказать точно, что нынешнему президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно. Более того, оно может быть во вред. Однако закон есть закон», — цитирует Эйсмонт РБК.
Сам же белорусский лидер отмечает: расследование вообще началось еще в 2016 году, и политическая деятельность Бабарико отнюдь не стала катализатором. Напротив, бизнесмен, подавшись из банковского дела в политику пытался, якобы пытается уйти от преследования. «Чего полез? Потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести», - заявил Александр Лукашенко, пообещав, что по результатам расследования будет приглашен Интерпол и другие зарубежные специалисты.
«Мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то. Я никого не боюсь! И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду. Не получилось», — цитирует белорусского лидера его пресс-служба.
Тем не менее, в наличии политической подоплеки в ситуации с банком уверены и эксперты. «Россия и Беларусь не просто соседние государства. Это ещё и два братских народа. Кроме того, они члены ЕВРАЗЭС, ОДКБ и даже объединены в Союзное государство. Казалось бы, чего делить? Но, Россия — это Путин, а Беларусь — это Лукашенко. А Белгазпромбанк хоть и принадлежит на 99,636% российским “Газпрому” и Газпромбанку, но расположен на территории Беларуси. И, вот, бывший директор этого банка — товарищ Бабарико — вдруг, просыпается как-то утром и заявляет о желании заменить Лукашенко на посту президента Беларуси», — написал на своей странице в Facebook известный политический деятель Николай Травкин, предполагая, что президент Лукашенко со свойственной ему прямолинейностью смахнул с доски мешающую фигуру.
Но кто на самом деле мишень? О том, что у истории с Белгазпромбанком может быть не единственное дно в виде неуплаченных налогов и отмытых денег, первым заговорил не кто-нибудь, а государственное телевидение Белоруссии. «За всей этой историей с делом Белгазпромбанка стоит что-то большее чем просто финансовые дела Бабарико и его коллег. Очевидно, что дело идет к обнародованию куда более серьезных фактов по куда более серьезным категориям. Например, по факту вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела», — заявил в эфире телеканала «Беларусь-1» ведущий «Главного эфира» и председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
О каком именно государстве идет речь, не уточняется. Однако намек отнюдь не прозрачный. А вот перейдет ли Минск от намеков к прямым выпадам, возможно, станет ясно в конце этой недели — во время визита в Белоруссию главы российского МИД Сергея Лаврова. Пока он намечен на 19 июня.