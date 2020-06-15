Лукашенко перегазовал

15 июня Нацбанк Белоруссии ввел в Белгазпромбанке, мажоритариями которого являются российские «Газпром» и «Газпромбанк», владеющие по 49,8% акций, временную администрацию во главе с бывшей руководительницей белорусского регулятора Надеждой Ермаковой.

«Указанная мера принята на основании статей 94, 97, 134, 134 Банковского кодекса Республики Беларусь с учетом информации Комитета государственного контроля о возбуждении Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ОАО "Белгазпромбанк" уголовных дел по части 3 статьи 235 "Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем" и части 2 статьи 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)" Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального банка Белоруссии.

На этот демарш акционеры кредитной организации отреагировали совместным заявлением, охарактеризовав действия белорусской стороны, как незаконные.

«Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО «Белгазпромбанк», а также интересы клиентов и вкладчиков», - говорится в опубликованном на сайтах обеих организаций сообщении. В Кремле и московском Белом доме пока от комментариев воздерживаются.

Предпраздничная суета

Между тем, неприятный сюрприз Минск преподнес Москве в аккурат накануне Дня России. В Белгазпромбанке прошел обыск, были задержаны 15 бывших и нынешних топ-менеджеров кредитной организации. По информации госканала «Беларусь-1», в ходе проверки было изъято около 150 картин из корпоративной коллекции кредитной организации в общей сложности стоимостью около $20

млн. По версии все того же телеканала, работы знаменитых художников, в числе которых «Зеленый пейзаж» Марка Шагала и «Ева» Хаима Сутина, планировалось вывезти за рубеж. Кроме того, как отметила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в интервью РБК, были изъяты «огромные суммы денег, ценные бумаги, золото». При этом, по словам Эйсмонт, задержанные топ-менеджеры дают признательные показания, причем в том числе – против бывшего главы кредитной организации Виктора Бабарико.

Сам экс-банкир назвал ситуацию «рейдерским захватом со стороны белорусского государства», отметив, что у властей страны нет прямого компромата на него, поэтому давление оказывается на близких ему людей.

«Хочу, чтобы он попал на выборы»

Действия властей, по словам Бабарико, носят «заказной политический характер». Причина же (по мнению бизнесмена) в его решении баллотироваться в президенты Белоруссии. Он 20 лет стоял у руля кредитной организации, однако 12 мая стало известно о том, что председатель правления Белгазпромбанка покидает свой пост в фининституте и намерен выдвинуть свою кандидатуру на высшую государственную должность на ближайших выборах, которые должны пройти 9 августа. Действующий глава государства не оставил это выдвижение без внимания, пожелав, чтобы Виктор Бабарико «попал на выборы».

«И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой "лукашенковской диктатуре" он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался... Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем», — заявил Лукашенко в ходе рабочей поездки в Витебскую область.

При этом, как отмечает «Голос Америки», белорусский лидер намекал и на то, что Бабарико — ставленник российских олигархов, действующий в интересах России.

Сам же бывший банкир, а ныне политик, указывает на абсурдность такого предположения, говоря о том, что организация с активами, не превышающими $2 млрд для таких гигантов, как «Газпром» и «Газпромбанк» не является стратегически важной инвестицией (что, конечно, есть некоторое преуменьшение значения подробных инвестиций даже для «гигантов»). К тому же, поясняет он, 100% клиентов банка – белорусские компании, так что деятельность организации была исключительно локальной. «То есть, ни масштаб,

ни возможности Белгазпромбанка не могут дать повода для подозрений, что я мог хоть как-то пересечься с этими самыми «российскими олигархами»», — заявил Бабарико в интервью радиостанции.

При этом пресс-секретарь Александра Лукашенко подчеркивает, что действующему президенту не нужно прибегать к тому, что Виктор Бабарико называет «кампанией устрашения». «Что касается устрашений, о которых заявляется, могу вам сказать точно, что нынешнему президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно. Более того, оно может быть во вред. Однако закон есть закон», — цитирует Эйсмонт РБК.

Сам же белорусский лидер отмечает: расследование вообще началось еще в 2016 году, и политическая деятельность Бабарико отнюдь не стала катализатором. Напротив, бизнесмен, подавшись из банковского дела в политику пытался, якобы пытается уйти от преследования. «Чего полез? Потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести», - заявил Александр Лукашенко, пообещав, что по результатам расследования будет приглашен Интерпол и другие зарубежные специалисты.

«Мне это сейчас в предвыборной кампании не нужно. Потому что будут кричать: боится кого-то. Я никого не боюсь! И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду. Не получилось», — цитирует белорусского лидера его пресс-служба.

Тем не менее, в наличии политической подоплеки в ситуации с банком уверены и эксперты. «Россия и Беларусь не просто соседние государства. Это ещё и два братских народа. Кроме того, они члены ЕВРАЗЭС, ОДКБ и даже объединены в Союзное государство. Казалось бы, чего делить? Но, Россия — это Путин, а Беларусь — это Лукашенко. А Белгазпромбанк хоть и принадлежит на 99,636% российским “Газпрому” и Газпромбанку, но расположен на территории Беларуси. И, вот, бывший директор этого банка — товарищ Бабарико — вдруг, просыпается как-то утром и заявляет о желании заменить Лукашенко на посту президента Беларуси», — написал на своей странице в Facebook известный политический деятель Николай Травкин, предполагая, что президент Лукашенко со свойственной ему прямолинейностью смахнул с доски мешающую фигуру.

Но кто на самом деле мишень? О том, что у истории с Белгазпромбанком может быть не единственное дно в виде неуплаченных налогов и отмытых денег, первым заговорил не кто-нибудь, а государственное телевидение Белоруссии. «За всей этой историей с делом Белгазпромбанка стоит что-то большее чем просто финансовые дела Бабарико и его коллег. Очевидно, что дело идет к обнародованию куда более серьезных фактов по куда более серьезным категориям. Например, по факту вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела», — заявил в эфире телеканала «Беларусь-1» ведущий «Главного эфира» и председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

О каком именно государстве идет речь, не уточняется. Однако намек отнюдь не прозрачный. А вот перейдет ли Минск от намеков к прямым выпадам, возможно, станет ясно в конце этой недели — во время визита в Белоруссию главы российского МИД Сергея Лаврова. Пока он намечен на 19 июня.