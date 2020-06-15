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Диетологи рассказали, какие сладости можно есть при похудании

Москва, 15.06.2020
  • Диетологи рассказали, какие сладости можно есть при похудании

Из открытых источников

Яблочный пирог и шоколад не только не прибавляют лишний вес, но и помогают похудеть, пишет издание La Gaceta de Salamanca, ссылаясь на диетологов. Медики рекомендуют делать выбор в пользу шоколада с содержанием какао не менее 70%, а яблочный пирог советуют приготовить дома с использованием желатина и кусочками свежих фруктов. Помимо этого, специалисты предлагают в качестве перекуса легкий десерт на основе ягод, фруктов и йогурта.

Так же нельзя потолстеть и от фруктов, несмотря на расхожее заблуждение, рассказала нутрициолог Карла Нот. Она рекомендует заменить конфеты изюмом, курагой, финиками и вишней. Также диетологи рекомендуют, любое сладкое употреблять в умеренных количествах, чтобы не пришлось садиться на изнурительные диеты.

Ранее зависимость от сахара почти наркотической назвал доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков. Он подчеркнул, что в среднем россиянин съедает от 600 грамм до 1,5 килограммов сахара в день, при том, что ВОЗ еще 10 лет назад рекомендовала ограничить употребление сахара до 50 граммов в сутки.

«Углеводная зависимость аналогична наркотической зависимости, потому что процент людей, которые избавляются от этой зависимости хотя бы на год, составляет 5%», - рассказал медик.

Ранее врач-диетолог, член российского союза диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян рассказала радио Sputnik. что этим летом к выбору клубники нужно подходить особенно тщательно. Из-за дождливой погоды и непривычно холодного мая настоящий урожай клубники можно ждать не раньше конца июня. При этом ягоды будет меньше, чем обычно и, возможно она будет хуже по качеству. Из-за эпидемии коронавируса у фермеров могут возникнуть сложности со сбором урожая и перевозкой ягоды, которая очень быстро портится.

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