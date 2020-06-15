Индекс Мосбиржи упал ниже 2720 пунктов

Спрос на бензин и потребительские кредиты в России начинает восстанавливаться, но говорить о докризисном уровне еще пока рано. На этом фоне стоимость Brent пошла вверх, но индексы откатились по показателям на две недели назад.

В понедельник индекс Мосбиржи в течение торговой сессии падал ниже 2700 пунктов. Однако к концу торгов подрос, но не выше показателей пятницы. Таким образом индекс Мосбиржи снизился на -0,90% до 2719,06 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,33% до 1221,6 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:52 мск она стоила – 39,31 долларов за баррель (+1,50%). Российская валюта укреплялась – 69,92 рублей за доллар.

Несмотря на подорожание «черного золота» акции нефтяных компаний дешевели: «Роснефть» (-2,65%), «Лукойл» (-1,61%), «Сургутнефтегаз» (обыкновенные -1,51%, «префы» -0,66%), «Транснефть» (-1,75%). При этом котировки «Газпром нефти» (+0,59%) шли вверх, а бумаги «Татнефти» вели себя противоречиво (обыкновенные +0,80%, но «префы» падали -0,48%). Не было единодушия и в поведении акций банков: «ВТБ» (+0,27%), «Сбербанк» (-0,49%), банк «Санкт-Петербург» (-1,33%), «Московский кредитный банк» (-1,30%).

Совет директоров компании «Норникель» рекомендовал ввести новую должность – вице-президента по экологии. Решение связано с аварией на ТЭЦ «дочки» компании в Норильске. Акции компании, несмотря на это, продолжили падение (-2,18%). Сильно просели котировки «Полиметалла» (-5,33%) и «Полюса» (-3,38%) из-за дешевеющего золота. В лидерах падения оказались акции «Северстали» (-6,37%).

Лучше рынка торговались акции горнодобывающей компании «Мечел» (обыкновенные +1,52%, «префы» +7,66%), «Россетей» (+6,53%), «Интер РАО» (+2,37%) и «Яндекса» (+4,12%).шт