Компания «Газпром» начал судебный спор с итальянской Eni

Российский концерн «Газпром» выступил инициатором арбитражного разбирательства с итальянской компанией Eni из-за разногласий толкования положений контрактов на поставку природного газа, говорится в отчете компании РФ.

«10 января 2020 года ООО «Газпром экспорт» направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа», - цитирует ТАСС положение документа. Уточняется, что ответ от представителей итальянской компании ENI был получен 11 февраля 2020 года. В настоящее время стороны обсуждают кандидатуру председателя арбитражного трибунала, которому предстоит рассмотреть спор.

Уточняется, что «Газпром» прекратил арбитражное разбирательство с компанией Uniper по поводу цены поставок газа, которое было инициировано 30 января 2018 года. Судебный спор возник из-за требований российского концерна по пересмотру цены на контракт газа. Разбирательство было прекращено 10 января, в силу чего слушания с 13 по 24 января 2020 года в суде не состоялись.

Ранее, PGNiG энергетическая компания Польши, сообщила, что подписала с «Газпромом» приложение к контракту на поставку газа, по которому концерн должен компенсировать PGNiG 1,5 млрд долларов переплат за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.