Вход/Регистрация Подписка

Компания «Газпром» начал судебный спор с итальянской Eni

Москва, 15.06.2020

Российский концерн «Газпром» выступил инициатором арбитражного разбирательства с итальянской компанией Eni из-за разногласий толкования положений контрактов на поставку природного газа, говорится в отчете компании РФ.

«10 января 2020 года ООО «Газпром экспорт» направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа», - цитирует ТАСС положение документа. Уточняется, что ответ от представителей итальянской компании ENI был получен 11 февраля 2020 года. В настоящее время стороны обсуждают кандидатуру председателя арбитражного трибунала, которому предстоит рассмотреть спор.

Уточняется, что «Газпром» прекратил арбитражное разбирательство с компанией Uniper по поводу цены поставок газа, которое было инициировано 30 января 2018 года. Судебный спор возник из-за требований российского концерна по пересмотру цены на контракт газа. Разбирательство было прекращено 10 января, в силу чего слушания с 13 по 24 января 2020 года в суде не состоялись.

Ранее, PGNiG энергетическая компания Польши, сообщила, что подписала с «Газпромом» приложение к контракту на поставку газа, по которому концерн должен компенсировать PGNiG 1,5 млрд долларов переплат за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Илон Маск удачно прикрылся космическим интернетом
    Интенсивное развертывание на низкой околоземной орбите спутников системы Starlink связано не столько с желанием обеспечить инфраструктуру для развития цифровой экономики и беспилотного автотранспорта, сколько со стремлением DARPA усилить космический эшелон системы ПРО, обеспечив контроль за российскими и китайскими межконтинентальными баллистическими ракетами
  2. Объективка на Россию
    В петербургском Центральном выставочном зале «Манеж» создана совершенно неординарная фотовыставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», которую нельзя пропустить, однако пока нельзя увидеть
  3. Не надо было заглядывать в американские нефтехранилища
    Заполняемость нефтехранилищ США ожидающих роста цен на нефть способна по меньшей мере насторожить. Редко публикуемый показатель общих запасов нефти в США достиг рекордного значения, и это еще без учета запасов в стратегическом резерве (SPR)
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама