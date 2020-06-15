Крупнейшая сланцевая компания США объявила о своем банкротстве

Компания Extraction Oil & Gas - производитель сланцевых нефти и газа США, объявил о своем банкротстве, передает «Интерфакс». Причиной банкротства стал обвал цен на нефть. В этой связи компания обратилась в суд, чтобы начать процедуру в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротствах США. Сообщается, что производитель не смог выплатить в срок проценты по долгу.

Это уже вторая крупная компания в США, которая обанкротилась за время кризиса после мартовского обвала нефтяного рынка, вызванного решением Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, несмотря на падение спроса из-за пандемии коронавируса.

Ранее о своем банкротстве объявила компания Whiting Petroleum, одна из самых крупных компаний, проводящих операции по гидроразрыву пласта.

Как сообщил глава компании Extraction Мэтт Оуэнс, после изучения всех вариантов менеджмент корпорации пришел к выводу, что «добровольное банкротство в соответствии со статьей 11 при поддержке наших ключевых кредиторов является наилучшим выходом для нас». О возможном закрытии компания предупреждала инвесторов еще в мае, отмечая сокращение капиталовложений. Однако заявление, по словам руководителя, не впечатлило инвесторов, которые сочли, что ситуация всего лишь повлияет на снижение добычи компании и ее денежного потока.

Компания Extraction основана в 2012 году, спустя четыре года, в 2016 году руководство провело крупнейшим после обвала цен на нефть в 2014 году IPO. Капитализация компании после IPO достигала $4 млрд, однако в настоящее время чуть более $88 млн.