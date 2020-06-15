Курс доллара: ситуация для рубля может сильно измениться

Рубль на минорной ноте завершил прошлую короткую неделю, заметно просев к основным резервным мировым валютам, утратив позиции, которые ему удалось завоевать в начале июня.

Так, в четверг вечером на торгах Московской биржи перед длинными выходными курс доллара составил 70,06 руб. (максимум с 29 мая), курс евро - 79,30 руб. Таким образом, за неполную неделю российская валюта потеряла к доллару 1,62 руб., а к евро – сразу 2,00 руб.

Падение рубля, как считают эксперты, стало следствием выхода инвесторов из рисковых активов и падения большинства ведущих мировых бирж, которые негативно отреагировали на заседания ФРС США.

Напомним, в среду, 10 июня центробанк США по итогам двухдневного заседания сохранил диапазон базовой процентной ставки на минимальном уровне 0-0,25%.

С одной стороны, как и предполагало большинство аналитиков, Федрезерв подтвердил «голубиный» настрой и свою приверженность сохранению очень мягкой денежно-кредитной политики, что должно было разжечь аппетит инвесторов к риску, с другой же – прогноз американского регулятора, что ВВП страны сократится в текущем году на 6,5%, а безработица на конец года составит 9,3%, разбил ожидания быстрого восстановления мировой экономики и вынудило инвесторов перекладываться в менее опасные активы.

Кроме того, спекулянты закрывали в четверг позиции в рублёвых парах перед длительными выходными в РФ и на фоне обвала мировых цен на «чёрное золото». Стоимость августовских контрактов на нефть сорта Brent вечером в четверг обвалилась почти на 7% – до 38,836 за баррель. Цена на июльские фьючерсы WTI на рухнула на 8,16% – до 36,37 долл. за баррель. Таким образом, падение нефтяных котировок по итогам дня стало максимальным с 27 апреля.

Прогноз экспертов по курсу рубля

Как считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка, ослабление кура рубля, начавшееся на прошлой неделе, может продолжиться и на этой.

«Пока всё говорит за то, что рублю будет сложно из-за внешнего негативного фона. Есть опасения, что уже сегодня доллар предпримет попытки закрепиться в диапазоне 70,00-72,00 руб., а к пятнице и в коридоре 72,00-75,00. При этом уровень в 70,00 руб. легко перейдёт в разряд поддержки для американской валюты», – предположил он.

Дмитрий Майоров из агентства «Прайм» также полагает, что рублю в ближайшее время будет очень сложно оправиться от полученного в конце прошлой недели удара.

«Мало того, что прогноз по ВВП США отправил нефтяные котировки вниз, так ещё и Минфин РФ на очередных аукционах по ОФЗ не стал давать премию к рынку, проведя тем самым, самые слабые по объёму размещения торги с середины апреля. Поэтому можно уже говорить, что рубль вышел на траекторию снижения, и существует вероятность, что ещё до конца недели «медведи» попытаются увести курс рубля к доллару в диапазон 70,00-71,00», – прогнозирует он.

В свою очередь Олег Богданов из QBF считает, что на начавшей неделе существенного падения курса рубля не будет. По его мнению, несмотря на целый ряд негативных для нацвалюты факторов, таких как прогнозы падения американского ВВП, снижение цен на нефть, грозные заявления политиков США об очень жёстких антироссийских санкциях, существенного сниженя курса всё-таки не ожидается.

«Да, резко выросли риски на финансовых рынках и на национальную валюту сейчас идёт мощное давление. Но в целом рубль продолжает оставаться достаточно устойчивым», – подчеркнул он.

При этом эксперт полагает, что доллар всю неделю проведёт в широком диапазоне 67,50−72,00.

«Более того, я уверен, что сегодня-завтра рубль даже сумеет отыграть часть потерь у «американца», вернувшись на уровень 69,00-69,50», – подчеркнул Богданов.

В дальнейшем, как считает он, ситуацию на валютном рынке может определить заседание российского Центробанка.

«При резком снижении ключевой ставки можно ожидать падение рубля, но оно, как мне видится сейчас, будет кратковременным. Поэтому каких-то серьёзных движений на этой недели я не ожидаю. В самом худшем случае курс рубля к доллару снова уйдёт за отметку 70,00. Но крутого пике, точно не произойдёт», – резюмировал он.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» также считает, что движение курса рубля в ближайшей перспективе во много зависит от итогов заседания ЦБ РФ. По его мнению, российский регулятор не пойдёт на агрессивное снижение ставки.

«Я не думаю, что Банк России решится на агрессивные действия, так как в этом случае есть серьёзная угроза краткосрочно разогреть инфляцию. Поэтому считаю, что рубль в паре с долларом будет торговаться в достаточно широком коридоре 68,50-70,00. С евро всё немного сложнее, так как единая валюта ЕС активно меняется в последнее время относительно доллара США и в какую сторону на этой неделе развернётся евро в этой паре сказать пока очень сложно», – резюмировал Кочетков.