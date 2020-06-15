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Названы сферы с наибольшим сокращением зарплаты

Москва, 15.06.2020

Согласно исследованию, которое провели эксперты одного их российских цифровых банков, в период с 1 апреля по 31 мая по отношению к марту больше всего (63%) сократили расходы на зарплаты своим сотрудникам предприятия малого и среднего бизнеса из сферы спорта, а также отдыха и развлечений.

На 40% снизили расходы на з/п сотрудникам малые и средние компании, которые заняты в сфере образования. На 45% упали расходы на оплату труда на предприятиях МСП, предоставляющих другие виды услуг. Третий месяц подряд снижаются заработные платы у сотрудников, которые работают в здравоохранении (стоматологии и частные клиники). Так в марте падение здесь составило 38%, в апреле – 14%, а в мае – 30%, передаёт РБК.

Отмечается, что это исследование было проведенного на основании данных по 300 тыс. компаний-клиентов. При этом подчёркивается, что выборка не ограничивалась компаниями, которые работают только в указанных в результатах исследования сферах.

Напомним, из-за пандемии коронавируса COVID-19 в период 25 марта до 12 мая в России был объявлен период нерабочих дней с сохранением заработной платы. По всей территории страны был введён режим самоизоляции. Из-за чего престали работать стоматологические клиники, салоны красоты, фитнес-клубы, предприятия непродовольственной торговли и сферы культуры.

Свежие данные статистики коронавируса в мире опубликована на этом сайте

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