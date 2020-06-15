В Канаде закрыт нефтепровод Trans Mountain из-за разлива нефти

В Канаде произошел крупный разлив нефти из-за повреждения нефтепровода, принадлежащего компании Trans Mountain в канадском городе Абботсфорд, передает пресс-служба корпорации.

«Группы на месте происшествия на территории Trans Mountain взяли разлив под контроль, ведутся очистительные работы», — говорится в сообщении.

В настоящее время проходит расследование происшествия, все профильные органы власти в регионе поставлены в известность. Угрозы для жизни и здоровью людей нет, разлив локализован, идет очистка, говорится на сайте компании. Инцидент не представляет угрозы для ближайших населенных пунктов. Уточняется, что трубопровод снабжает нефтепродуктами провинцию Британская Колумбия.

Ранее в Иркутской области в водах реки Ангара обнаружили выброс органического вещества. Как говорится в предварительном расследовании происшествия, загрязнение произошло из-за прорыва дамбы, ограждающей иловые карты. В настоящее время ведутся работы по ликвидации разлива.

Напомним, в Заполярье разлилось несколько тонн нефти из аварийной скважины. Собеседник агентства пояснил, что «произошла разгерметизация скважины Дюсушевского месторождения в Ненецком автономном округе из-за чего вылилось около 10 тонн нефти, загрязнена территория вокруг скважины». К настоящему моменту скважину удало перекрыть силами МСЧ и военных. Источник сообщил, что «разлив более не происходит».