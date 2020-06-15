Определены регионы в РФ с самым высоким уровнем благосостояния семей

Лучше всего живут семьи в Ямало-Ненецком автономный округ и Сахалинской области, именно в этих регионах согласно данным Росстата отмечен самый высокий уровень благосостояния домохозяйств.

Показатель рассчитывался на основе остатка денежных средств в семье с одним или двумя детьми после вычета минимальных расходов. Максимально возможный остаток денежных средств зафиксирован в ЯНАО - 88 тысяч рублей, который возглавил рейтинг в девятый раз. В Сахалинской области эта сумма составляет 72,7 тысячи рублей. В Росстате отметили, что верхние строчки рейтинга занимают нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры.

В Пятерке лидеров Москва, где остаток денежных средств после оплаты всех минимальных расходов составляет 65,8 тысячи рублей, и Санкт-Петербург, где показатель равен 57,3 тысячи рублей. Замыкает пятерку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ, где в семье из двух работающих человек после вычета минимальных затрат остается 56,8 тысячи рублей.

В Магаданской области, на Чукотке, в Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия), Московской и Тюменской областях, максимально свободный остаток равен 37,5 тысяч рублей, что выше общероссийского уровня. Примерно по 9 тысяч остается у семей из Калмыкии и Брянской области. Семьи Дагестана и Ингушетии имеют в свободном остатке 8,3 тысячи рублей и 8,1 тысячи рублей соответственно. Далее следуют Алтайский край (7,9 тысячи рублей), Карачаево-Черкессия (6,4 тысячи рублей), Псковская область (5,7 тысячи рублей), Ивановская область (5,1 тысячи рублей), Чечня (4,2 тысячи рублей). Наименьший уровень благосостояния семей отмечен в Кабардино-Балкарии (минус 1,02 тысячи рублей). Специалисты Росстата отмечают, что после пандемии эти показатели могут значительно ухудшиться из-за возникшего кризиса.