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Переселение по реновации начнется в шести округах Москвы до конца июня

Москва, 15.06.2020

Правительство Москвы планирует до конца июня начать расселение по программе реновации жителей в шести административных округах столицы, сообщает департамент градостроительной политики города.

«В шести административных округах города до конца июня начнется поэтапное переселение жителей из 26 пятиэтажек», - уточнили в пресс-службе ведомства. Также сообщзается, что для расселения уже готовы семь «стартовых» домов: шесть новостроек и ранее введенный корпус в Мукомольном проезде, дом 2.

Руководитель ведомства Сергей Левкин рассказал, что дома, которые планируется расселить расположены в районах Нагатинский затон (ЮАО), Северный (СВАО), Пресненский (ЦАО), Коньково (ЮЗАО), Текстильщики (ЮВАО), поселение Михайлово-Ярцевское в новой Москве.

Напомним, в августе 2017 года правительство Москвы утвердило программу реновации жилищного фонда, которая затронет 5 174 домов. Всего предполагается расселить 1 млн москвичей. В целях реализации программы подготовлена 431 «стартовая» площадка. До конца текущего года планируется построить 67 домов для расселения москвичей. В настоящее время ведется строительство 171 дома общей площадью 2,4 млн кв.м. Ведутся проектировочные работы еще 91 здания площадью 1,6 млн «квадратов».

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