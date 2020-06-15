Вход/Регистрация Подписка

Президент Арктической академии наук обвинен в шпионаже в пользу Китая

Москва, 15.06.2020

Президент Арктической академии наук 78-летний Валерий Митько обвинен в госизмене в пользу Китая, сообщает адвокат ученого, глава объединения «Команда 29» Иван Павлов. Он рассказал, что Дзержинский суд еще в феврале поместил Митько под домашний арест.

Митько обвиняется, в том, что он передал материалы, которые составляют гостайну, спецслужбам Китая в ходе поездки в Пекин. Павлов не стал сообщать подробности, отметив только, что руководитель академии свою вину не признает. Ранее о деле Митько не сообщалось. Дело ведет петербургское управление ФСБ, которые также не дает официальных комментариев по делу, передает «Интерфакс». По сведениям следствия, ученый передал китайской стороне секретную информацию по разработкам в области гидроакустики и способы обнаружения подводных лодок, рассказал агентству источник близкий к расследованию. Следствие располагает информацией, что данные материалы Митько собирал по шпионскому заданию в период с марта 2017 по март 2018 года.

Павлов сообщил, что в документах, которые он видел, нет точных данных о документах и материалах, переданных китайской стороне. Также адвокат уточнил, что Митько всегда брал документы, которые касались исключительно его научной и преподавательской деятельности. Павлов считает, подобные дела относительно российских ученых, выезжающих за границу, показательными.

«Можно сказать, что в последнее десятилетие мы наблюдаем очевидный тренд», - заявил адвокат.

Митько был помещен под домашний арест по решению суда 5 июня до 10 октября. Ученому запрещено гулять, пользоваться средствами связи и общаться с детьми, которые проходят по следствию, как свидетели. Защита намерена добиваться смягчения условий домашнего ареста Митько или изменения самой меры пресечения на более мягкую.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Илон Маск удачно прикрылся космическим интернетом
    Интенсивное развертывание на низкой околоземной орбите спутников системы Starlink связано не столько с желанием обеспечить инфраструктуру для развития цифровой экономики и беспилотного автотранспорта, сколько со стремлением DARPA усилить космический эшелон системы ПРО, обеспечив контроль за российскими и китайскими межконтинентальными баллистическими ракетами
  2. Объективка на Россию
    В петербургском Центральном выставочном зале «Манеж» создана совершенно неординарная фотовыставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», которую нельзя пропустить, однако пока нельзя увидеть
  3. Не надо было заглядывать в американские нефтехранилища
    Заполняемость нефтехранилищ США ожидающих роста цен на нефть способна по меньшей мере насторожить. Редко публикуемый показатель общих запасов нефти в США достиг рекордного значения, и это еще без учета запасов в стратегическом резерве (SPR)
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама