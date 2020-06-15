Президент Арктической академии наук обвинен в шпионаже в пользу Китая

Президент Арктической академии наук 78-летний Валерий Митько обвинен в госизмене в пользу Китая, сообщает адвокат ученого, глава объединения «Команда 29» Иван Павлов. Он рассказал, что Дзержинский суд еще в феврале поместил Митько под домашний арест.

Митько обвиняется, в том, что он передал материалы, которые составляют гостайну, спецслужбам Китая в ходе поездки в Пекин. Павлов не стал сообщать подробности, отметив только, что руководитель академии свою вину не признает. Ранее о деле Митько не сообщалось. Дело ведет петербургское управление ФСБ, которые также не дает официальных комментариев по делу, передает «Интерфакс». По сведениям следствия, ученый передал китайской стороне секретную информацию по разработкам в области гидроакустики и способы обнаружения подводных лодок, рассказал агентству источник близкий к расследованию. Следствие располагает информацией, что данные материалы Митько собирал по шпионскому заданию в период с марта 2017 по март 2018 года.

Павлов сообщил, что в документах, которые он видел, нет точных данных о документах и материалах, переданных китайской стороне. Также адвокат уточнил, что Митько всегда брал документы, которые касались исключительно его научной и преподавательской деятельности. Павлов считает, подобные дела относительно российских ученых, выезжающих за границу, показательными.

«Можно сказать, что в последнее десятилетие мы наблюдаем очевидный тренд», - заявил адвокат.

Митько был помещен под домашний арест по решению суда 5 июня до 10 октября. Ученому запрещено гулять, пользоваться средствами связи и общаться с детьми, которые проходят по следствию, как свидетели. Защита намерена добиваться смягчения условий домашнего ареста Митько или изменения самой меры пресечения на более мягкую.