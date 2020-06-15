Прогноз погоды: россиян ждёт очень непростой июль

Неожиданно сменяющееся погодное настроение первого летнего месяца уже основательно утомило россиян, вынудив безуспешно гадать о том, когда же наступит жаркое и, что немаловажно, спокойное лето.

Впрочем, июнь и не обещал быть слишком покладистым, так как опыт предыдущих месяцев показал всем что, несмотря на многочисленные и самые разнообразные прогнозы, погода устанавливает свои правила и лето.

Вот и второй календарный месяц лета, согласно предварительным данным метеорологов, ожидается очень непростым. Перехватит эстафету от взбалмошного июня, он может стать одним из самых сложных и непредсказуемых июлей за всю историю метеонаблюдений. Как предупреждают синоптики, всех нас ждут резкие перепады атмосферного давления, аномальная жара, проливные дожди, раскатистые грозы и ураганы.

Погода в июле 2020 в Москве. Новый прогноз синоптиков

В начале июля, согласно данным специалистов самых разных метеослужб, в Москве будет править жаркий атмосферный антициклон из Атлантики. Под его влиянием, в первые две недели второго месяца лета 2020 столбики термометров станут подниматься выше плюс 30, но при этом воздух будет обжигающим, а высокая влажность создаст ощущение минимум 40-градусного зноя. Осадков до 13-14 июля также не ожидается.

«Душное» положение дел сменится с приходом холодного циклона, который освежит в середине второй декады немного освежит Москву и близлежащие регионы дождями и грозами. Временно станет прохладнее – в период с 16 по 23 июля воздух остынет до плюс 22-24, но резко снизится атмосферное давление.

Однако ближе к началу августа аномальная жара вновь вернётся в столичный регион, столбики термометров вновь поднимутся до рекордных показателей – плюс 33-34, взлетит вверх и атмосферное давление – до 768-770 мм рт. ст. Непростой июль 2020 закончится в Москве мощным ливнем, ужасной грозой, нельзя исключить и ветер, порывы которого могут достигать ураганных показателей.

Прогноз погоды на июль 2020 на юге России

Очень непростой июль 2020 ждёт и весь юг России. По прогнозу синоптиков, зное лето в лучших традициях жанра, накроет Ростовскую и Волгоградскую области. Здесь весть месяц будет стоять очень сильная жара и даже в тени погодные градусники покажут плюс 30-33, на солнце же будет все плюс 40 и даже выше. В Астраханской области и такие показатели станут за счастье – в регионе температура даже ночью будет составлять 30 градусов выше нуля.

В Ставропольском крае в первую декаду июля палящее солнце нагреет воздух до плюс 33-35. Ближе к середине месяца погода начнёт меняться, летняя духота уступит холодному фронту, который принесет с собой дожди и грозы.

Самая непростая погода ожидается в Кисловодске. Здесь очень сильными будут перепады между дневной (плюс 30) и ночной температурой (плюс 15). А самые мощные ливни обрушатся в конце второго календарного месяца лета 2020 на Минводы и Пятигорск.

Погода в Крыму начнёт свое июльское шествие с той же жаркой «ноты» – плюс 28-33. Но уже к середине месяца на черноморском побережье полуострова ожидаются опасные природные явления. Согласно предварительным данным синоптиков, столкновение воздушных масс на черноморском побережье полуострова принесёт на сушу ураганный ветер и сильные ливни. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в Ялте и Севастополе. Здесь отдыхающим рекомендуется очень внимательно следить за метеосводками и при штормовых предупреждениях держаться подальше держаться от побережья.

Погода в Краснодарском крае будет развиваться по аналогичному сценарию, сюда же, предположительно, 15-16 июля последует и ураган с крымского полуострова, который принесёт с собой не только временно низкие температурные показатели – плюс 20-26, но ливни с грозами. В начале же месяца на курортах Кубани прогнозируется зной. Например, в Анапе ожидается плюс 33-35, в Геленджике, Адлере и Сочи – 30-34 градусов выше нуля. Температура вода в Чёрном море прогреется до плюс 22-24.

В республиках Северного Кавказа в начале второго календарного месяца лета 2020 также очень жарко – плюс 33-38, в горных селениях чуть прохладнее, и возможны кратковременные осадки. В конце второй декады температурный фон понизится до плюс 24-26, прольют сильные ливни, местами град и гроза.

Погода в июле 2020 в других регионах России

В Санкт-Петербурге в начале июля погода будет сухой, безветренной с редкими кратковременными осадками и температурным фоном плюс 22-24. Такая климатическая ситуация прогнозируется до середины месяца, а после сменится проливными дождями и грозами, которые существенно освежат воздух в Северной столице.

Конец июля в городе на Неве вернётся в свой непривычно жаркий режим, встретив последний летний месяц в отличном и знойном настроении с отметкой в плюс 27-28.

Непростой июль ожидает жителей Сибири и Урала. Синоптики обещают здесь горячее начало второго календарного месяца лета 2020 – плюс 26-28. В дальнейшем произойдет аналогичное с остальными регионами временное ухудшение погодных условий – Сибирь и Урал не обойдут сильные ливни, местами с градом, а также грозы и молнии.

На русском Приморье ожидается не менее дразнящая июльская жара, которая, по прогнозу метеорологов, также сменится осадками в середине месяца. Вместе с дождями в регион придут грозы, столбики термометров с 30-32 градусов выше нуля упадут до плюс 18-20. До начала августа погода будет облачной и откровенно пасмурной.

В целом же, неспокойный июльский «перфоманс» захватит большую часть середины лета. Жаркие дни будут сменятся проливными дождями и летними грозами, которые, впрочем, могут порадовать жителей Русской равнины прохладой и свежестью, особенно в преддверии нового этапа летней жары, которую обещает нам август.