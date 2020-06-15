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Путин оценил реализацию мер поддержки россиян во время пандемии коронавируса

Москва, 15.06.2020

Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы заявил, что в целом работа в этом направлении идёт достаточно ритмично.

«Хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего разговора, - цитирует президента РИА Новости. – Он был полезным».

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что реализация необходимых мер поддержки экономики и граждан должна оставаться под постоянным контролем глав регионов и чиновников федерального уровня.

«Ни в коем случае нельзя снижать внимание к текущей работе, тем более к решению стратегических задач, к реализации наших планов и национальных проектов», – сказал Путин

По его словам, сейчас необходимо не просто восстановить экономику, а восстановить её с новым качеством, обеспечив высокую динамику развития.

«Все эти вопросы в дальнейшем мы её отдельно обсудим. И уже с учётом этого предстоит работа над приоритетами бюджета на предстоящие годы», – резюмировал глава государства.

Ранее сообщалось, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил сроки представления доработанного плана поддержки экономики, отметив, что как раз точных сроков пока нет. По словам представителя Кремля, всё это будет в обозримом будущем.

Напомним, 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину план восстановления российской экономики. Глава государства предложил взять этот документ за основу, но доработать его, чтобы уже в июле приступить к его реализации. Позже председатель правительства поручил Минэкономразвития доработать этот документ и представить его в готовом виде до 19 июня.

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