Российский вирусолог оценил опасность вспышки коронавируса в Пекине

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн оценил опасность вспышки коронавирусной инфекции на оптовом рынке в районе Пекина Фэнтай.

По его мнению, новая вспышка не является второй волной COVID-19, так как это продолжение первой. При этом специалист подчеркнул, что вторая волна, предположительно ожидается осенью или зимой, передаёт РИА Новости.

«Первая волна практически не касалась Пекина, – пояснил вирусолог. – Да, там фиксировались единичные случаи заболевания, но эпидемии не было. Поэтому считать вспышку коронавируса на рынке в районе столицы Поднебесной второй волной нельзя. Вот, если бы вспышка была в Ухане, тогда можно было бы говорить о второй волне, пока же это всё ещё продолжение первой волны, с который до сих пор не могут справиться ни в США, ни в КНР, ни в России».

Доктор медицинских наук ещё раз отметил, что вторую волну COVID-19 в России следует ждать не раньше осени.

«Это связано, как с климатическими особенностями нашей страны, так и с тем, что население за летний период потеряет бдительность и почти перестанет защищаться, ослабляются противоэпидемические меры», – резюмировал Альтштейн.

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 15 июня

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявлено ещё 8 246 новых больных COVID-19. Таким образом, прирост стал самым низким, начиная с 1 мая, когда в РФ было выявлено 7933 заболевших, 2 мая этот показатель возрос до 9,6 тыс. В июне показатель новых диагнозов за сутки колебался в пределах от 8,4 - 9 тыс., снизился и темп прироста заболевания коронавирусом, 15 июня он опустился до 1,56%.

Всего к утру 15 июня в РФ зафиксировано 537 210 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 284 539 (+4 489). Напомним, накануне коронавирусом в России заболели 8 835.

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 1 359 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 689 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+252), Свердловская область (+233) и Воронежская область (+220).

Всего за время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стало 7 091 человек (+143 за сутки).

В мире первое место остаётся за США, где число больных COVID-19 перевалило за 2 млн., а среднесуточный прирост приближается к 20 тыс. На втором месте находится Бразилия. В стране 867,6 тыс. заболевших, за сутки выявлено 17,1 тыс. новых случаев. Россия – на третьем. В пятёрке также Индия (320,9 тыс., + 11,9 тыс.) и Великобритания (296,4 тыс., +1,5 тыс.).

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