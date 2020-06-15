Собянин рассказал, какое решение ему далось сложнее всего

Мэр Москвы Сергей заявил, что за неделю после отмены режима самоизоляции заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице снизилась по всем параметрам. Градоначальник отметил, что опасения по поводу увеличения заболеваемости были, но они, к счастью, не оправдались. Чиновник сообщил, что Москва готова к следующему этапу отмены ограничений – открытию общепита и летних веранд.

«Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках», - пишет мэр в блоге. Также с 16 июня в Москве откроют «библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу». С завтрашнего дня москвичи смогут посетить музеи, выставки и зоопарк. Разрешено посещать спортивные мероприятия при условии заполненности трибун на 10%.

Собянин также сообщил, что сложнее всего ему далось решение по отмене режима самоизоляции и электронных пропусков. Он заявил, что риск оказался оправданным, и удалось избежать даже «некритичного роста заболеваемости». Мэр в своем блоге отметил, что невозможно было держать людей вечно взаперти, а при относительно благоприятной обстановке еще и нецелесообразно.

Ранее сообщалось, что по данным оперштаба, публикуемым 15 июня, в России число новых заболевших за сутки корнавирусной инфекцией составил 8 246 случаев. Таким образом, прирост стал самым низким, начиная с 1 мая, когда в РФ было выявлено 7933 заболевших, 2 мая этот показатель возрос до 9,6 тыс.

Несмотря на значительно снижение новых случаев коронавируса, Москва по-прежнему продолжает оставаться на первом месте среди регионов и городов РФ по количеству заболевших. В столице зарегистрировано за сутки 1 359 новых случаев COVID-19, умерло 53 человека и 1 549 выписаны.