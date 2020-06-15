Прирост новых больных COVID-19 в РФ стал самым низким, начиная с 1 мая

По данным оперштаба, публикуемым 15 июня, в России число новых заболевших за сутки корнавирусной инфекцией составил 8 246 случаев. Таким образом, прирост стал самым низким, начиная с 1 мая, когда в РФ было выявлено 7933 заболевших, 2 мая этот показатель возрос до 9,6 тыс. В июне показатель новых диагнозов за сутки колебался в пределах от 8,4 - 9 тыс., снизился и темп прироста заболевания коронавирусом, 15 июня он опустился до 1,56%.

У 34,3% новых пациентов болезнь протекала без клинических проявлений, в общей сложности в России зарегистрировано 537 210 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь в стране составило 143 пациента, в общей сложности за все время эпидемии умер 7 091 человек. За последние 24 часа выписано из российских больниц 4 489 человек, в общей сложности вылечившихся уже 284 539. Таким образом, в России болеет к 15 июня 245 580 человек. В Москве коэффициент распространения инфекции составил 0,97 против 0,91 накануне. По России в целом коэффициент составляет 1,0 (накануне 1,01).

Россия продолжает сохранять третье место в мире в антирейтинге по количеству заболевших коронавирусом. Первое место остается за США, где число больных COVID-19 перевалило за 2 млн., а среднесуточный прирост приближается к 20 тыс. На втором месте находится Бразилия. В стране 867,6 тыс. заболевших, за сутки выявлено 17,1 тыс. новых случаев. В пятерке Индия (320,9 тыс., + 11,9 тыс.) и Великобритания (296,4 тыс., +1,5 тыс.).

Статистика коронавируса. Регионы

Несмотря на значительно снижение новых случаев коронавируса, Москва по-прежнему продолжает оставаться на первом месте среди регионов и городов РФ по количеству заболевших. В столице зарегистрировано за сутки 1 359 новых случаев COVID-19, умерло 53 человека и 1 549 выписаны. Снижение наблюдается в Подмосковье и Санкт-Петербурге, 689 и 252 новых случаев соответственно. Далее следуют Свердловская область (+233), Воронежская область (+220), Нижегородская область (+209). В Челябинской области 169 новых больных, в Красноярском крае 161, в Ростовской области 160. В Саратовской и Иркутской областях выявлено 128 и 127 новых эпизодов соответственно. В Орловской области (+122), в Архангельской области (+107), в Волгоградской и Самарской областях по 106 новых диагнозов. В остальных регионах РФ количество новых больных не превышает ста случаев.