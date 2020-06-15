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Страна с крупнейшими запасами осталась без нефти

Москва, 15.06.2020
Обвал цен, падение спроса и введение ограничительных мер привели к резкому сокращению добычи во всем мире, однако страна с крупнейшими запасами «черного золота» практически остановила производство.
#Нефть
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#Венесуэла
#Экономика
  • Страна с крупнейшими запасами осталась без нефти

Новая реальность Венесуэлы: в стране с богатейшими запасами нефти выстраиваются огромные очереди за бензином

Henry Chirinos/EPA

Добыча нефти в Венесуэле в мае сократилась на 16% до 645,7 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg, которое ознакомилось со свежей статистикой. Но что еще более любопытна информация Baker Hughes:  число активных буровых установок в стране сократилось до двух, одна из которых качает нефть, другая – газ.

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В мае около трети из 77 нефтяных месторождений по всей стране производили ноль баррелей в сутки, а около 10% перекачивали не более 500 баррелей. Если верить Bloomberg, именно такие данные содержатся в отчете государственной нефтяной компании Венесуэлы. Многие из закрытых месторождений являются совместными предприятиями между PDVSA и иностранными партнерами, в том числе китайской CNPC, Cubas 'Cupet и ангольской Sonangol.

Обе оставшиеся работающие буровые установки расположены в бассейне Маракайбо и нефтяном поясе Ориноко, где PDVSA также управляет месторождениями в совместных предприятиях с иностранными фирмами.

Стоит сказать, что нефтяная промышленность Венесуэлы рушится уже достаточно давно – задолго до падения цен на нефть и пандемии. Причин для этого много - это и неэффективное управление, и, конечно же, международные санкции. Правительство Николаса Мадуро не справляется с давлением со стороны США, которые всеми силами пытаются свергнуть президента. Все новые санкции – это усиление давления со стороны Вашингтона, американцы делают все, чтобы лишить Мадуро источников дохода. Нельзя не отметить, что нефть по сути является единственной твердой валютой, которая есть у Венесуэлы.

Добавим, что за последние пару месяцев в стране наблюдалось драматичное падение числа активных буровых. Еще в марте в Венесуэле было 25 действующих нефтяных и газовых установок.

По сравнению с январем число буровых рухнуло уже на 96% – до уровней 1963 года, когда в стране только зарождалась нефтедобывающая промышленность.

Сейчас ситуация дошла до того, что в стране наблюдается настоящий топливный кризис, когда местные нефтеперерабатывающие заводы не могут производить достаточно бензина и дизельного топлива для удовлетворения внутреннего спроса. Венесуэльцы выстраиваются в огромные очереди, чтобы заправить свои автомобили бензином, и это с учетом карантина, который привел к снижению потребления.  

Мадуро пытался решить проблему и увеличить импорт, но и здесь из-за санкций желающих почти не осталось. Иран в рамках сделки по обмену топлива на нефть, бросая вызов санкциям, отправил к берегам Венесуэлы пять танкеров с запасами бензина и нефтеперерабатывающих компонентов, однако существенного улучшения ситуации не произошло.

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