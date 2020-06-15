Владимир Жириновский покусился на доходы элиты

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым реформировать систему оплаты труда в России. Предложения политика опубликованы на сайте либерал-демократов. В первую очередь, они касаются повышения минимальной оплаты труда, которая, по его мнению, должна составлять не менее 30 тыс. рублей в месяц. Это 1 тыс. рублей в день, пояснил он.

Владимир Жириновский отмечает рост недовольства граждан высокими зарплатами в коммерческих структурах и госкорпорациях. По его мнению, если средняя зарплата составляет 70 тысяч рублей, то максимальная не должна превышать 500 тысяч рублей. «Никаких зарплат по миллиону рублей в день. Президент получает больше всех — 700 тысяч рублей, депутаты — не более 500 тысяч», — говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте ЛДПР. Жириновский также считает, что следует ввести единый налог на сверхприбыль. Ее можно будет тратить на поддержку медицины и образования, чтобы они были полностью бесплатными.

Как в старинном анекдоте

Во-первых, комментирует инициативу лидера либерал-демократов руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк, надо разобраться, кого коснется это ограничение максимальной зарплаты. Если даже устанавливать такую планку, то делать это можно только в отношении чиновников и госслужащих, ограничивать же доходы добросовестных бизнесменов неправильно.

Во-вторых, продолжает юрист, стоило бы все-таки сосредоточиться не на ограничении максимальной зарплаты, а на повышении МРОТ. Минимальный размер оплаты труда 30 тысяч рублей — это чуть ли не самая низкая минимальная зарплата в Европе, и этого мало для повышения уровня жизни. Причем уровень жизни станет лучше только тогда, когда будет не только поддержка от государства, но и высокие доходы у обычных граждан. Но отсутствие очень больших зарплат у чиновников уровень жизни других людей не изменит, поэтому вряд ли эта инициатива будет реализована, так как смысла в ней мало.

Так или иначе, говорит член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов, предложение противоречит и действующему трудовому, и налоговому законодательству, и самим принципам функционирования рыночной экономики. Это очень похоже на старинный анекдот про внучку декабриста, спросившую экономку о том, за что сражаются большевики, и узнав, что они за то, чтобы не было богатых, ответила, что ее дед был за то, чтобы не было бедных.

Зарплаты уйдут в тень

Установить верхнюю планку заработной платы можно только при условии, что в стране есть всего один работодатель, то есть это возможно в условиях экономики плановой. Для рыночной, в которой в условиях конкурентного рынка действует неограниченное число хозяйствующих субъектов, стремящихся, например, нанять наиболее квалифицированных сотрудников, предлагая им лучшие условия оплаты труда, это невозможно в принципе. Возможно установление так называемого налога на роскошь в виде прогрессивной шкалы подоходного налога в всем ее разнообразии, предполагающей, в частности, постепенное повышение ставки вместе с ростом заработка и в ряде случаев установление некоей минимальной базы, которая налогом не облагается вообще.

Как напоминает эксперт, сейчас с вариациями прогрессивная шкала применяется не только в развивающихся, но и в наиболее развитых странах, таких как США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Испания, Израиль, Нидерланды, Швейцария, Китай… В нашей стране (в новейшей ее истории) прогрессивная шкала действовала недолго, с кризисного 1998 года по 2001.

У прогрессивной шкалы много преимуществ и недостатков, главный из которых — это рост «серых» и «черных» зарплат, говорит эксперт. То есть количества наемных сотрудников, которые получают де-факто больше, чем де-юре, и фактически уклоняются от налогообложения. Предложенная же схема, считает Алим Бишенов, в равной степени будет этому способствовать за тем только исключением, что наиболее богатые члены общества, даже те их представители, которые готовы были бы платить больше налогов, получая доход выше установленной планки, все равно будут вынуждены нарушать закон.

Ну и, конечно, заключает Алим Бишенов, минимальная зарплата (МРОТ) в стране сейчас не 30 тыс. рублей, а 12 130 рублей, в то же время средняя заработная плата не 70 тысяч, а чуть более 37 тыс. рублей. Так что, следуя формуле самого господина Жириновского, его собственная зарплата в качестве депутата не соответствует верхней планке.