Турсектор стал ахиллесовой пятой глобальной экономики

Экономисты предупреждают, что последствия воздействия коронавируса на турсектор, одну из наиболее пострадавших от пандемии отраслей мировой экономики, будут ощущаться еще долго. За последнее десятилетие значение туризма резко выросло. Особенно его влияние на экономику заметно в Азии, где быстро растет средний класс.

В масштабах всей планеты на турсектор в последние пять лет, как сообщает Financial Times (FT), приходится каждое четвертое новое рабочее место. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), туризм дает почти десятую часть глобального ВВП.

«Пандемия коронавируса вызвала беспрецедентный кризис в туристической отрасли, который имеет очень серьезные последствия для международного сектора оказания услуг, рынка труда и роста глобальной экономики…», — говорит Ламия Камаль-Чауи, директор Центра предпринимательства, МСП, развития регионов и городов при Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD).

Турсектор давно стал важной отраслью развитых экономик (Италия, Испания, Греция, Франция и т.д.), но в последнее время он играет все более важную роль и в развивающихся экономиках. В отдельных регионах Южной Азии, Южной Европы и Центральной Америки он дает до 30% ВВП. Однако в этом году результаты деятельности турсектора ожидаются самые низкие после 1950 года как по количеству туристов, так и по доходам. Вывод прост и однозначен: эта важная составляющая часть глобальной экономики будет существенно тормозить ее восстановление после пандемии.

В марте количество туристов, по данным Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO,) сократилось на 57% или 67 миллионов человек по сравнению с мартом 2019 года. В апреле спрос на билеты, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта (Iata), рухнул на 94% по сравнению с апрелем прошлого года.

Прогнозы экономистов по турсектору на этот год не радуют. МВФ предупреждает, что наиболее зависимые от туризма регионы, например, Карибы, вероятно, ждет самая сильная более чем за полвека рецессия.

Во многих странах удар по турсектору пытаются смягчить за счет развития внутреннего туризма. Сейчас, по мере выхода десятков стран из карантина, все больше признаков того, что акцент на развитие внутреннего туризма начинает приносить плоды. По данным компании SimilarWeb, в последнюю неделю мая количество посещений сайтов гостиниц выросло на 11% по сравнению с предыдущей неделей. При этом число посещений сайтов авиалиний за ту же самую неделю увеличилось лишь на 1%.

Рост количества внутренних авиарейсов в мае опережал международные, по данным Iata, что вполне объяснимо с учетом сохранения во многих странах ограничений на выезд за границу. Это означает, что регионам, ориентирующимся в основном на интуристов, будет труднее восстанавливаться после пандемии.

Следующим шагом в восстановлении туристической отрасли является региональный туризм. И здесь тоже лидирует Азия. Ряд восточноазиатских стран и стран Тихоокеанского региона договорились о создании так называемых «коридоров» для путешественников, которые позволят туристам добираться до места назначения без прохождения карантинов в транзитных странах.

Конечно, большое внимание уделяют восстановлению турсектора и в Европе. Причем, как внутреннего, так и международного, на который в Старом Свете приходилось до пандемии 85% всей туристической отрасли.

«Число бронирований увеличивается, но происходит это медленно, потому что нет интуристов, — говорит президент Национального агентства Италии по туризму (ENIT) Марина Лалли. — Этим летом туризм в Италии будет в основном внутренний… Возврата количества интуристов на уровень 2019 года мы ждем не раньше 2023 года».

Однако даже если странам удастся в более-менее серьезной степени восстановить внутренний и региональный туризм, это еще не будет означать полного восстановления всей туристической отрасли. По крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Внутренний туризм позволил поднять наполняемость гостиниц в мае по сравнению с апрелем, но они продолжают работать далеко не на полную мощность: менее чем наполовину обычной наполняемости в Италии, на треть в США и всего лишь на десятую часть в Европе, по данным компании STR. Так что говорить о существенном восстановлении турсектора пока еще рано.