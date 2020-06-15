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Турция начала военную операцию в Ираке

Москва, 15.06.2020
  • Турция начала военную операцию в Ираке

ТАСС

По сообщениям министерства национальной обороны Турции, Анкара начала на севере Ирака новую операцию под названием Pence-Kartal против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). В настоящее время ударами турецких истребителей разрушены убежища, в которых прятались повстанцы, передает агентство «Анадола».  В Турецком минобороны заявили, что операция проводится в соответствии с правом Турции на самооборону. Руководит операцией министр обороны Турции Хулуси Акар, находясь в Командном центре ВВС Турции,

По сведениям, которые предоставил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, начиная с 1984 по март 2020 года от рук РПК погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей. Евросоюз и США относят РПК к террористическим организациям.

Напомним, в ноябре 2019 года Анкара также проводила антитеррористическую операцию в Ираке. Целью операции тогда по заявлению руководства Турции была нейтрализация террористов, которые действуют на севере Ирака на границе с Турцией. В ноябре 2019 года в ней было задействовано 2625 военнослужащих и 179 групп спецназа.

 

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